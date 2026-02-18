miércoles 18  de  febrero 2026
REPRESIÓN

Reporte contabiliza 328 violaciones de derechos humanos en Cuba en un mes

El centro de denuncias Cuba Decide difundió en un informe las cifras correspondientes al monitoreo registrado en enero del año en curso

Una patrulla de agentes de la Seguridad del Estado en Cuba permanece frente a la residencia de Katherine Bisquet Rodríguez.

Captura de pantalla/Facebook/Katherine Bisquet
Policías caminan cerca del Capitolio de La Habana, Cuba.&nbsp;

AFP
Imagen referencial.&nbsp;

CANVA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - El Centro de Denuncias Defensa Cuba Decide registró durante el mes de enero de 2026 un total de 328 violaciones de derechos humanos en Cuba, que afectaron a 202 personas, según el Reporte de Violaciones – Enero 2026 publicado por la organización .

De acuerdo con el documento, 106 de las víctimas fueron mujeres (52,5%) y 96 hombres (47,5%). El informe señala que las denuncias recibidas corresponden a hechos de “hostigamiento, persecución y detenciones arbitrarias contra activistas independientes, opositores políticos, artistas, comunicadores y otras personas” que ejercían derechos fundamentales .

Distribución geográfica de los casos

El reporte identifica a La Habana como la provincia con mayor número de violaciones documentadas, con 182 casos, seguida por Matanzas y Camagüey, ambas con 25 casos cada una.

Durante el mismo período, el Centro de Denuncias contabilizó 139 detenciones arbitrarias, registradas como uno de los principales tipos de violaciones documentadas en el mes.

Caso documentado

El informe incluye un caso identificado como urgente. Se trata del preso político Onaikel Infante Abreu, de 37 años, quien, según la documentación presentada, fue víctima de una agresión física y sexual en enero en la prisión de máxima seguridad de Agüica, ubicada en la provincia de Matanzas.

Infante cumple una condena de ocho años de prisión por protestar pacíficamente desde la azotea de su vivienda, “exigiendo comida y libertad”. Según la denuncia presentada por su esposa, Leticia, la agresión fue perpetrada por reclusos comunes “bajo órdenes directas de la Seguridad del Estado”, según consta en el reporte .

El Centro de Denuncias Defensa Cuba Decide indicó que responsabiliza al Estado cubano por los hechos documentados y por la integridad física del detenido, quien permanece privado de libertad.

Sobre Defensa Cuba Decide

Defensa Cuba Decide es una iniciativa que documenta, monitorea y denuncia hechos de represión en Cuba, y proporciona información a instituciones internacionales, organizaciones de derechos humanos y otros actores interesados en el seguimiento de la situación de derechos fundamentales en la isla.

FUENTE: Con información de Centro de Denuncias Cuba Decide

