Marco Rubio habría sostenido diálogo secreto con nieto de Raúl Castro, asegura Axios

De izq. a der., Raúl Guillermo Rodríguez Castro; un miembro de la escolta del dictador cubano Raúl Castro Ruz, y su hijo Alejandro Castro Espín.

MIAMI.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , ha sostenido conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro , nieto y cuidador del anciano dirigente cubano Raúl Castro , según reveló este miércoles el medio Axios.

Las comunicaciones, confirmadas por tres fuentes con conocimiento directo, se desarrollan mientras Washington incrementa la presión sobre el régimen comunista.

De acuerdo con Axios, estas conversaciones —calificadas por un alto funcionario de la administración Trump como “discusiones sobre el futuro”— han eludido completamente los canales diplomáticos formales de Cuba. El gobierno republicano considera que el líder revolucionario de 94 años sigue siendo quien realmente toma las decisiones en la isla, más allá de su retiro oficial.

“Yo no las llamaría ‘negociaciones’, sino más bien ‘discusiones’ sobre el futuro”, dijo a Axios un alto funcionario de la admnistración Trump.

El interlocutor de Rubio, apodado “Raulito” y conocido también como “El Cangrejo” por una deformación en uno de sus dedos, es visto por Washington como un enlace con sectores cubanos jóvenes, con mentalidad empresarial y conscientes del fracaso del modelo comunista.

“El régimen debe irse”

La postura de Estados Unidos sigue siendo firme. “Nuestra posición es que el régimen debe irse”, declaró el funcionario a Axios. “La forma exacta depende del presidente Trump, y él aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con su nieto”.

Según el reportaje, las conversaciones se han desarrollado con un tono “sorprendentemente amistoso”, impulsadas por la herencia cubana común y un lenguaje coloquial que recuerda al de los barrios de Miami, donde reside una influyente comunidad exiliada.

“Raulito podría haber salido directamente de Hialeah”, dijo una de las fuentes citadas.

Las revelaciones ocurren mientras la isla enfrenta una crisis sin precedentes. Axios señala que el país está “más cerca que nunca del colapso totalitario” tras décadas de sanciones y mala administración:

La red eléctrica continúa fallando.

Los hospitales aplazan cirugías.

Hay escasez severa de alimentos y combustible.

El turismo se desploma.

La basura se acumula en las calles.

La situación se agravó tras el secuestro y extradición del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, quien proveía petróleo subsidiado a la isla. Posteriormente, el presidente Donald Trump amenazó con sancionar a México, el otro gran proveedor de crudo de Cuba.

Golpe al aparato de seguridad cubano

El éxito militar estadounidense durante la operación contra Maduro habría generado conmoción en La Habana. Al menos 32 agentes cubanos —entre militares y funcionarios de inteligencia encargados de proteger al dictador venezolano— murieron durante la acción.

Pese a la contundencia del operativo, Washington ha dejado en el poder a figuras clave del chavismo, como la vicepresidenta régimen Delcy Rodríguez, ahora jefa interina del régimen. Según analistas consultados, este gesto estaría alimentando la percepción entre las élites cubanas de que Estados Unidos podría estar dispuesto a negociar concesiones con ciertos sectores del régimen.

Antes de la caída de Maduro, Rubio y otros asesores ya mantenían contactos discretos con miembros influyentes de la élite venezolana, un patrón que ahora se estaría replicando en Cuba.

“Están buscando a la próxima Delcy en Cuba”, dijo una fuente citada.

Además del joven Castro, asesores estadounidenses habrían conversado con otros actores de peso, particularmente vinculados al conglomerado militar-empresarial GAESA, estructura clave del poder económico castrista.

Sin contacto con Díaz-Canel

Rubio no ha sostenido conversaciones con el dictador nominal de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ni con altos funcionarios del Partido Comunista. Según Axios, Washington los considera “apparatchiks (hombres del aparato) incapaces de prever o negociar cambios”.

La Cancillería cubana respondió a la publicación con un comunicado enviado a un periodista mexicano, negando la existencia de diálogos “de alto nivel” con Estados Unidos, aunque admitió el intercambio esporádico de mensajes.

El Departamento de Estado, por su parte, no negó las conversaciones entre Rubio y Raulito Castro, pero se abstuvo de ofrecer comentarios.

Estados Unidos enfrenta limitaciones para definir su estrategia hacia La Habana. Aunque Rubio continúa presentando opciones al presidente, Trump está más concentrado en resolver los conflictos en Irán y Ucrania, de acuerdo con Axios.

Trump, sin embargo, reconoció públicamente: “Cuba es en este momento una nación fallida y ni siquiera tienen combustible para aviones para que despeguen. Estamos hablando con Cuba ahora mismo… y definitivamente deberían llegar a un acuerdo”.

Mientras tanto, legisladores cubanoamericanos han pedido que se procese judicialmente a Raúl Castro por el derribo en 1996 de una avioneta de Hermanos al Rescate, un reclamo que la Casa Blanca aún no ha respondido.

FUENTE: Con información de Axios