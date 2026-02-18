EEUU renueva emergencia que autoriza interceptar embarcaciones rumbo a Cuba

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la "gran estafa verde" y dañina para la industria estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó por un año la emergencia nacional vinculada a Cuba que permite a Washington interceptar, controlar y restringir el movimiento de embarcaciones con destino a la isla, una autoridad vigente desde 1996 y renovada de forma periódica por administraciones de ambos partidos.

La decisión, publicada en el Registro Federal, mantiene el marco legal que faculta al Gobierno estadounidense a regular el fondeo y tránsito de buques por razones de “seguridad nacional” y para prevenir una “migración masiva desde Cuba”. El aviso oficial subraya que la medida responde a riesgos persistentes en las relaciones bilaterales y a preocupaciones migratorias en el Estrecho de la Florida, reseña el portal web Martí Noticias.

El documento recuerda que la emergencia fue declarada originalmente tras el derribo en 1996 de dos avionetas civiles registradas en Estados Unidos. Washington sostiene que el Gobierno cubano “no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra embarcaciones o aeronaves estadounidenses” que participen en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba.

La autoridad fue ampliada en 2004 para prohibir el apoyo financiero y material a La Habana, y modificada nuevamente en 2016 y 2018, de acuerdo con el texto oficial.

“La entrada no autorizada de cualquier embarcación registrada en Estados Unidos a aguas territoriales cubanas sigue siendo perjudicial para la política exterior estadounidense”, señala el aviso.

La renovación ocurre en medio del colapso energético que atraviesa la isla, con apagones prolongados y escasez de combustible.

A finales de enero el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional frente a lo que considera una amenaza inusual y extraordinaria proveniente del Gobierno de Cuba. La orden ejecutiva detalla una serie de medidas, incluyendo la imposición de aranceles adicionales a países que suministren petróleo a la isla.

FUENTE: Con información de Martí Noticias