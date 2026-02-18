Más de 320 casos de persecución del chavismo contra activistas en el exterior, denuncia ONG

Florida, Estados Unidos. Venezolanos corearon consignas a favor de la libertad y en contra de la dictadura.

MIAMI. - La persecución del régimen chavista traspasó las fronteras de Venezuela y desde 2024 se reportan 326 casos verificados de asedio contra activistas en el exilio en el intento de intimidar, castigar y silenciar a estos venezolanos durante su permanencia en el exterior, según la ONG Un Mundo Sin Mordaza.

La organización presentó este miércoles el informe “El miedo cruzó la frontera”, que recoge los casos de represión trasnacional debidamente documentados de defensores de derechos humanos, periodistas y opositores, entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

“Este informe demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sistemático que busca intimidar, silenciar y aislar a quienes continúan denunciando en el exterior”, señaló la ONG por sus redes.

El estudio demuestra que nadie está a salvo aunque pueda huir del país.

Persecución a exiliados de Venezuela

El informe documenta la persecución fuera de las fronteras en casos concretos en los cuales se constataron ocho tipos de represión trasnacional.

Menciona, entre otras, la represión consular, una negación arbitraria de documentos, trabas administrativas y bloqueos en trámites esenciales para la permanencia en el exterior, la apertura de investigaciones penales extraterritoriales.

También se constató la vigilancia física fuera del país, las represalias contra familiares que permanecen en Venezuela, amenazas y campañas por redes sociales las cuales se traducen en incidentes de hostigamiento y están coordinadas desde el Ministerio de Comunicación e Información, según el informe.

Contra críticos del régimen

El presidente de la ONG, Rodrigo Diamanti, precisó en rueda de prensa que más de la mitad de los casos se refieren a campañas de propaganda y de estigmatización desde entes estatales, orientadas a señalar y deshumanizar a los críticos del régimen en el exterior.

Por su parte, el director legal de Un Mundo Sin Fronteras, José Leonardo Díaz, explicó que la investigación se basó en testimonios, fuentes abiertas verificables, análisis técnico y triangulación de información para identificar patrones y atribuir responsabilidades, según el reporte.

Indicó que los 326 casos verificados y documentados son solo una fracción de la represión trasnacional, debido a que algunas víctimas expresaron temor a denunciar sus casos, así como a la dificultad de rastrear operaciones encubiertas.

