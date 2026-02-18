Maduro enfrenta nueva acusación en EEUU: lo señalan de vender pasaportes diplomáticos a narcos mexicanos

MIAMI.– El dictador venezolano Nicolás Maduro enfrenta una nueva y grave acusación en Estados Unidos, esta vez vinculada directamente con la venta de pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos, según reveló el diario mexicano Reforma.

La información forma parte de un extenso expediente presentado por el Departamento de Justicia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde los fiscales mencionan en 14 ocasiones al Cartel de Sinaloa y en 13 a Los Zetas , dos de las organizaciones criminales más violentas de México.

La imputación, de más de 20 páginas, detalla que Maduro habría facilitado la expedición de documentos diplomáticos cuando era ministro de Exteriores durante el gobierno de Hugo Chávez, entre 2006 y 2008, otorgando privilegios a miembros de ambas estructuras narcocriminales.

Venta de pasaportes diplomáticos

Según el documento citado por Reforma, los narcotraficantes mexicanos no solo habrían obtenido pasaportes diplomáticos venezolanos, sino que también habrían utilizado vuelos oficiales para transportar a Caracas las ganancias obtenidas por tráfico de cocaína en EEUU.

El escrito señala que estos beneficios económicos provenientes de operaciones ilícitas eran trasladados al régimen mediante aeronaves del Estado venezolano, en una estructura consolidada entre funcionarios de alto nivel y jefes del narcotráfico.

La acusación también señala a Diosdado Cabello, considerado una de las figuras más poderosas del régimen chavista, como responsable de coordinar el transporte de droga entre Venezuela y México. De acuerdo con la Fiscalía, Cabello habría sido pieza clave en la logística del envío de cargamentos hacia Centroamérica y posteriormente a territorio estadounidense.

El documento judicial es contundente al describir la operación criminal: “Maduro y sus cómplices se han aliado con narcoterroristas del Cartel de Sinaloa y Los Zetas para distribuir toneladas de cocaína en EEUU”.

El rol del Cartel de los Soles y el Tren de Aragua

La acusación explica que la cocaína se procesaba en Venezuela y luego era enviada hacia EEUU usando rutas de transbordo en el Caribe y Centroamérica, especialmente Honduras, Guatemala y México.

La imputación también menciona la participación del Cartel de los Soles, la red criminal integrada por altos mandos militares venezolanos, señalando su rol central en la coordinación del tráfico de drogas en alianza con los grupos mexicanos. Además, se detalla la implicación del Tren de Aragua, la megabanda criminal venezolana que se ha expandido por varios países de la región, como parte del engranaje que facilitaba operaciones logísticas, rutas y protección.

Esta nueva acusación representa un capítulo adicional en el amplio caso federal abierto contra Maduro en Estados Unidos, que ya lo vincula con narcoterrorismo, corrupción, lavado de dinero y conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense.

Con la información revelada por Reforma, la Fiscalía estadounidense fortalece la narrativa de que el régimen chavista operó durante años como un actor central dentro del tráfico internacional de drogas, utilizando estructuras diplomáticas y estatales para proteger y facilitar las operaciones de los carteles mexicanos.

FUENTE: Con información de Reforma / NTN24