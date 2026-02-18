"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

Un hombre cocina salchichas sobre un fuego de leña junto a su esposa e hijas durante un corte de electricidad en el barrio de Poey en La Habana.

MIAMI.- El régimen cubano está trazando maniobras para retener el poder. Es la tesis que sostiene el periodista Miguel Cossio, director ejecutivo del Museo Americano de la Diáspora Cubana, con sede en a Miami.

"Lo que estamos viendo es que Cuba ha sacado sus cálculos y se ha cerrado para ganar tiempo de cara a las elecciones de medio tiempo de Estados Unidos en noviembre. Eso puede llevar a un escenario muy complicado que es una crisis humanitaria a gran escala", dijo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS , medio con el que compartió la estructura de un esquema de poder diseñado como un “juego de cartas”, en el que aparecen los rostros de individuos diversas; algunas con poder real (Raúl Castro, sus hijos, la directora de GAESA) otras, que únicamente figuran como piezas para ocupar un espacio (Díaz-Canel, Esteban Lazo), pero con una función de puro atrezo.

COLAPSO TOTAL Marco Rubio: "Cuba no tiene economía" y el régimen prefiere que el pueblo "muera antes que prospere"

“Mientras más tiempo pase, la situación humanitaria (en Cuba) va a ser peor que la que es hoy. Lo que está buscando el castrismo es una manera de atrincherarse y que Estados Unidos tenga que buscar una salida negociada que no es la que quieren, ni el exilio cubano, ni los cubanos de a pie. Es una situación muy compleja", agrega Cossio.

El análisis de Cossio reflejado en lo que él identifica como la "Baraja Castrista", con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba, señala que cuatro son de la familia de Raúl Castro: dos hijos, Óscar Pérez-Oliva Fraga (sobrino nieto), viceprimer y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, y su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, jefe de escoltas.

Añade que en las cartas también aparecen los encargados de los aparatos de seguridad, de espionaje, contraespionaje, represión, el aparato militar; los jefes del Ejército, "son con los que los americanos tendrían que hablar (en un escenario de transición para desmontar el régimen) para saber si serían capaces de mantener la seguridad del país".

También en este análisis gráfico de Cossio aparecen figuras "de la estructura nominal" que no tienen mando alguno como para que resulten atractivos para una negociación con EEUU. Por otra parte, refiere, está el caso del secretario del Consejo de Ministros, general José Amado Ricardo Guerra, quien "es miembro del Buró Político y de un poder tremendo", incluso fue secretario de Raúl Castro.

Además, en este “juego de cartas” están los personajes que por la cartera que dirigen ostentan un poder clave como el jefe de la empresa eléctrica, el ministro de Salud Pública y la ministra de Comunicaciones, entre otros.

Política de Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho y lo reitera que su Gobierno mantiene conversaciones con altos cargos del régimen de Cuba en busca de acuerdos. "Marco Rubio (secretario de Estado) está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque (lo que está ocurriendo en Cuba) es… realmente una amenaza humanitaria", señaló Trump.

El secretario de Estado de EEUU dijo el 14 de febrero que "los dirigentes cubanos prefieren estar al frente de un país moribundo que permitirle prosperar".

Miguel Cossio recuerda que hay muchas expectativas dentro y fuera de los Estados Unidos sobre el futuro de Cuba. Ante esa grave situación pondera varios escenarios.

El primero es que la gente salga a la calle, el castrismo los reprima y Estados Unidos se vea obligado a intervenir; el segundo es que la gente no salga y haya una crisis humanitaria tan grande que EEUU se vea obligado a intervenir de forma humanitaria y el tercero es que "Estados Unidos busque una forma precisa de fracturar el poder".

Cossio descarta que en la isla en estos momentos haya una figura que pudiera de inmediato desempeñarse como lo hace Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, porque, explica, las dos estructuras de poder y la historia de cómo se conformaron (los regímenes en ambos países) son muy diferentes, en el caso de Cuba fue a través de las armas.

Además, señala, en la isla el poder está centralizado. "La fuente de poder en Cuba radica en la familia Castro desde el punto de vista del control militar, del control político y del control financiero y económico", indica.

Afirma que quien da la cara ahora mismo por el régimen de La Habana, Miguel Díaz -Canel, "fue puesto ahí de a dedo y cumple una función pública administrativa de cara al país.

Sin embargo, aclara, “el que manda es Raúl Castro y la familia y el grupo de poder que lo rodea".

Crisis agravada

Desde hace seis años, Cuba está afectada por el agravamiento extremo de una crisis económica sistemática, con fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas.

La situación actual es en parte el resultado de los bajos niveles de productividad en medio de una economía centralizada y el colapso del turismo. La crisis se agravó por suspensión del suministro de crudo desde Venezuela, su principal proveedor de combustible durante los últimos 25 años, tras la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense el pasado 3 de enero.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS