miércoles 18  de  febrero 2026
PRESIÓN

EEUU advierte a Cuba que debe realizar cambios drásticos muy pronto: "Es un régimen que está cayendo"

Cuba se enfrenta en este momento a la situación más delicada de los últimos 67 años después de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca en conferencia con periodistas el martes 1 de abril de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.— La administración del presidente Donald Trump advirtió este miércoles al régimen cubano que debe abordar "drásticos cambios muy pronto" y que están pendientes de que decisiones toman en el futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta la isla.

"Es un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto", aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt se remitió a las declaraciones sobre Cuba del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que "obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio".

"Lo mejor para EEUU es que Cuba sea una democracia"

Sin embargo, no concretó ninguna medida que Estados Unidos vaya a poner en marcha. "No estoy dictando ninguna acción que podamos tomar para lograrlo, pero, por supuesto, lo mejor para Estados Unidos es que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera", apuntó Leavitt.

Cuba se enfrenta en este momento a la situación más delicada de los últimos 67 años, después de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero.

El presidente de Estados Unidos creó un mecanismo de aranceles adicionales sobre importaciones desde países que suministren petróleo crudo o productos refinados, buscando cortar el flujo de energía hacia la isla, que tampoco cuenta ahora con el apoyo del petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

El bloqueo ha generado una situación humanitaria tan delicada que muchos auguran un colapso del sistema.

Reunión con nieto de Raúl Castro

En este contexto, la página web Axios aseguró, citando tres fuentes oficiales anónimas, que Rubio mantiene conversaciones en secreto con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

De acuerdo con Axios, estas conversaciones —calificadas por un alto funcionario de la administración Trump como “discusiones sobre el futuro”— han eludido completamente los canales diplomáticos formales de Cuba. El gobierno republicano considera que el dictador de 94 años sigue siendo quien realmente toma las decisiones en la isla, más allá de su retiro oficial.

“Yo no las llamaría ‘negociaciones’, sino más bien ‘discusiones’ sobre el futuro”, dijo a Axios un alto funcionario de la admnistración Trump.

El interlocutor de Rubio, apodado “Raulito” y conocido también como “El Cangrejo” por una deformación en uno de sus dedos, es visto por Washington como un enlace con sectores cubanos jóvenes, con mentalidad empresarial y conscientes del fracaso del modelo comunista.

La postura de Estados Unidos sigue siendo firme. “Nuestra posición es que el régimen debe irse”, declaró el funcionario a Axios. “La forma exacta depende del presidente Trump, y él aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con su nieto”.

FUENTE: Con información de EFE / Axios

