miércoles 18  de  febrero 2026
EN LA MIRILLA

Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

Una coalición de funcionarios y líderes opositores exigió frenar el envío de vehículos de alta gama y artículos de lujo que oxigenan a la dictadura castrista

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.

CORTESÍA DF
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Representantes del exilio cubano y funcionarios electos del sur de Florida exigieron el martes en PortMiami una revisión federal inmediata de las licencias de exportación hacia la isla de Cuba.

El grupo reunido en el puerto local denunció la entrada de vehículos de alta gama y artículos suntuosos bajo la clasificación de ayuda humanitaria, situación que, según afirmaron, financia y fortalece a la dictadura de La Habana en un momento crítico de debilidad política.

Lee además
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MEDIDAS

Claudia Sheinbaum frena envío de combustible a Cuba
Un hombre enciende una vela durante un apagón en La Habana, Cuba. 
ANÁLISIS

¿Y si México y Brasil ayudan en la inevitable transición de Cuba hacia la libertad?

Ofensiva estratégica

La conferencia de prensa, realizada con el trasfondo de las grúas de carga que conectan a Estados Unidos con el Caribe, sirvió de plataforma para unificar el mensaje entre el activismo de derechos humanos y el poder legislativo.

Rosa María Payá, líder de la iniciativa Cuba Decide y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), marcó el tono del encuentro al calificar el cese de estos beneficios comerciales no solo como un imperativo moral, sino de seguridad nacional.

Payá sostuvo que la isla atraviesa una catástrofe humanitaria provocada deliberadamente por el sistema comunista y advirtió que cualquier recurso que no llegue directamente a las manos del pueblo termina por aceitar la maquinaria represiva.

Su postura fue respaldada por Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), quien alertó sobre la manipulación de los recursos enviados desde Estados Unidos.

Gutiérrez-Boronat insistió en la urgencia de suspender licencias y auditar a los negocios que operan dentro de la comunidad exiliada mientras mantienen vínculos comerciales cuestionables con Cuba.

Conexión Washington-Miami

Por su parte, el congresista republicano Carlos Giménez aprovechó el escenario para reiterar sus solicitudes a la administración del presidente Donald Trump.

Giménez detalló el contenido de una carta enviada recientemente a la Casa Blanca junto a sus colegas Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, en la cual solicitaron la suspensión de permisos a compañías que exportan bienes de lujo.

El legislador fue enfático al señalar que investigaciones recientes han identificado el envío de motos acuáticas, jacuzzis y vehículos de alta gama, artículos que difícilmente encajan en la definición de socorro para una población empobrecida.

Según Giménez, el gobierno cubano enfrenta su condición más débil en más de seis décadas, por lo que cada dólar que termina en manos del régimen fortalece su capacidad de represión.

Cerco legal en el Condado

Entretanto, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, aclaró el alcance de sus acciones administrativas recientes.

Aunque reconoció que su oficina carece de facultades para emitir sanciones internacionales o licencias federales, competencias exclusivas del Departamento de Comercio y del Tesoro, defendió su derecho a actuar dentro del marco de la ley estatal.

Fernández explicó que la revisión de licencias locales responde al deber de garantizar que todo negocio en su jurisdicción cumpla con la normativa vigente, actuando con firmeza cuando surgen preocupaciones legítimas sobre el destino de los capitales.

Nathalie Milian Orbis, comisionada del Condado Miami-Dade, calificó los hallazgos de exportaciones millonarias como graves y anunció la preparación de una propuesta legislativa condal.

Según la legisladora, su objetivo es impedir que el gobierno condal firme contratos u otorgue beneficios a empresas vinculadas a estas exportaciones comerciales a gran escala.

Milian Orbis cuestionó la lógica detrás de etiquetar camiones de carga y equipos pesados como ayuda humanitaria cuando la legislación vigente en la isla impide a los ciudadanos comunes poseer o controlar libremente tales bienes.

La jornada concluyó con el respaldo de los comisionados municipales Miguel Ángel Cabrera y Rafael Rosado, quienes insistieron en la necesidad de reforzar la fiscalización en todos los niveles de gobierno.

Temas
Te puede interesar

México excluye el combustible del envío de ayuda humanitaria a Cuba

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba.  video
REVISIÓN

Congresistas denuncian envío de Ferraris y artículos de lujo a Cuba bajo licencias de "ayuda humanitaria"

Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego y Raees Durham, de 28 años, establecido en Los Ángeles.
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.
DIáLOGO

Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MEDIDAS

Claudia Sheinbaum frena envío de combustible a Cuba

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.
EN LA MIRILLA

Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

Te puede interesar

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

Por Leonardo Morales
El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
MEDIDAS

EEUU renueva emergencia que autoriza interceptar embarcaciones rumbo a Cuba

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.
EN LA MIRILLA

Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

Florida, Estados Unidos. Venezolanos corearon consignas a favor de la libertad y en contra de la dictadura. 
VENEZUELA

Más de 320 casos de persecución del chavismo contra activistas en el exterior, denuncia ONG

El presidente Donald Trump.
DESIGNACIÓN

Florida da primer paso para renombrar aeropuerto de Palm Beach como "Donald J. Trump"