EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

De acuerdo con rastreadores de vuelos citados por medios digitales, Estados Unidos aumenta de forma acelerada y estratégica su fuerza aérea y marítima en el Medio Oriente , una clara señal de preparación ante una eventual intervención militar contra el régimen del ayatolá Alí Jamenei.

Tras meses de protestas masivas en casi todas las provincias de Irán , la represión brutal de Jamenei ha dejado más de 7.000 muertes confirmadas y una cifra de arrestos que supera los 56.000, además de decenas de miles de heridos y torturados salvajemente.

Esta situación y la postura nuclear del régimen de Teherán causaron el movimiento de dos portaaviones de EEUU hacia la región con las respectivas flotas de acorazados y destructores que acompañan a estas "bases militares flotantes".

En estos momentos, los portaaviones Abrahm Lincoln y Gerard R. Ford se encuentran en la región, mientras que por aire Washington refuerza su flota con cientos de aviones estratégicos y de combate.

Rastreadores de vuelos en internet muestran cazas F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, aviones de radar E-3 Sentry y un avión espía U-2 Dragon Lady en trásito por el Atlántico o recién llegados a Europa. Además, un séptimo destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, el USS Pinckney, se ha desplegado recientemente en el Área de Responsabilidad (AOR) del Comando Central de EEUU (CENTCOM), según informó un oficial de la Marina de EE. UU.

Operación militar de envergadura

La fuerza que se reúne ahora en el Medio Oriente, junto a la de Israel que suma cientos de aviones de última generación, incluye bombarderos y aeronaves radares para procesamiento y cálculo de información o de espionaje.

Con esta flota marítima y aérea las señales de una operación militar de gran envergadura contra el régimen iraní son cada vez más evidentes. De acuerdo con expertos militares retirados, es muy probable que se vea mucho más movimiento en los próxmos días o semanas, de acuerdo con el plan estratégico que haya trazado Washington.

Este intenso fortalecimiento militar ocurre en medio de una segunda ronda de negociaciones entre Teherán y la Casa Blanca, que concluyó el martes 17 de febrero y que dejó la puerta abierta para un futuro diálogo.

Sin embargo, el vicepresidente JD Vance, tras concluir la segunda ronda de diálogo, dijo que Irán no acepta algunas líneas rojas exigidas por EEUU y exige de forma unilateral el fin de las negociaciones.

"En algunos aspectos, fue bien; aceptaron reunirse más tarde. Pero en otros, quedó muy claro que el Presidente ha fijado algunas líneas rojas que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer y abordar", señaló Vance, lo cual pone en duda el éxito final de las negociaciones.

"Vamos a seguir trabajando en esto. Pero, por supuesto, el presidente Trump se reserva la facultad de decir cuándo considera que la diplomacia ha llegado a su fin natural", puntualizó Vance.

"Esperamos no llegar a ese punto, pero si lo hacemos, será decisión del Presidente", advirtió.

En su red Truth Social, el mandatario estadounidense dejó bien claro la posición de EEUU: "No se ha tomado ninguna decisión definitiva, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuarían para ver si era posible o no llegar a un acuerdo. Mientras sea posible, le indiqué al primer ministro (premier israelí Benjamín Netanyahu) que esa será mi preferencia”.

Refuerzo por aire y mar

Los recientes datos de rastreo muestran que al menos una docena de F-22 partieron de la Base de la Fuerza Aérea Langley en Virginia alrededor de las 5:00 a.m. de este miércoles rumbo al este. Su primer destino podría ser la Base Aérea de Lakenheath en el Reino Unido, un centro de tránsito clave.

Los F-22, además de su asombrosa capacidad de vuelo, también son armas letales contra las defensas aéreas del enemigo. Estas aeronaves escoltaron a los bombarderos B2 en la "Operación Martillo de Media Noche" en junio de 2025, llevada a cabo por EEUU contra tres importantes bases nucleares subterráneas en Irán.

Al menos 36 F-16 también están en movimiento, incluyendo unidades de Aviano (Italia), Spangdahlem (Alemania) y McEntire (Carolina del Sur), según la publicación de informes de rastreo en varias plataformas digitales.

Dos aviones de alerta temprana E-3 Sentry (AWACS) aterrizaron en el Reino Unido. Estas aeronaves se especializan en el rastreo de drones y misiles crucero tierra-aire, junto a un un avión espía U-2 Dragon Lady, que proporciona vigilancia a gran altitud y actúa como enlace de comunicaciones entre cazas de última generación.

El martes, 18 cazas furtivos F-35A Lightning II partieron hacia la base Muwaffaq Salti en Jordania, que se ha convertido en el núcleo logístico para los aviones tácticos de EEUU. Estas unidades ya se unieron a otros F-15E Strike Eagles, aviones de guerra electrónica E/A-18G Growler y aviones de apoyo cercano A-10 Thunderbolt II ya desplegados allí.

Con la adición del Pinckney, la Armada cuenta ahora con 12 buques de combate en la zona, que incluyen los grupo de guerra del portaaviones Abraham Lincoln el portaaviones Gerald R. Ford. En total, hay más de 30.000 tropas estadounidenses en bases de la región o de apoyo en caso necesario, sin agregar los soldados de la fuerza naval.

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) ha cerrado el Estrecho de Ormuz para ejercicios con fuego real denominados "Control Inteligente del Estrecho de Ormuz", donde prueban misiles antibuque y drones estratégicos. El ayatolá Jamenei amenazó a EEUU de que cuenta con armas capaces de hundir buques de guerra estadounidenses.

