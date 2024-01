Rescatan a ocho colombianas víctimas de supuesta trata de personas en México

"Mami, te amo mucho, estoy bien, rece por mí", se escucha a una mujer decir en un audio enviado por una de las mujeres desaparecidas en Tabasco. En el mismo le dice que se encuentra junto a otras mujeres retenidas debido a un problemas entre "jefes". Le informa que tiene un seguro en un banco de Colombia por cualquier cosa que le suceda.

De acuerdo con las denunciantes y medios en México, las mujeres eran parte de un grupo de entre 50 y 70 mujeres que son llevadas desde Colombia hasta México por una red de trata de personas, que estaría controlada por el Cártel de Jalisco Nueva generación (CJNG), que lidera por "El Jaguar".

"Las mujeres se encuentran bien de salud y están bajo el resguardo de la Fiscalía para determinar su situación. Seguiremos informando por las cuentas y canales oficiales", informó el gobernador interino del Estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos.

La Fiscalía General de Tabasco señaló que, desde el momento de la denuncia hecha por parte del Consulado de Colombia en México, se determinó que se trataba de ocho mujeres en total que presuntamente se encontraban en poder de organizaciones criminales siendo víctimas de trata de personas.

Cónsul inició búsqueda de colombianas

Luego que se difundiera la noticia el Cónsul General de Colombia en México, Andrés Camilo Hernández, solicitó activar todos los protocolos de búsqueda para las colombianas.

"He dado aviso a nuestro consulado en Cancún para que se activen los protocolos de búsqueda con las autoridades, al igual que hemos dado aviso a las autoridades de los estados aledaños pertenecientes a mi circunscripción en caso de que las trasladen. Inicialmente dar con su paradero y rescate, dijo en su cuenta de X. El funcionario retomó la información publicada por el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AndresCamiloHR/status/1746219011736473820&partner=&hide_thread=false He dado aviso a nuestro consulado en Cancún para que se activen los protocolos de búsqueda con las autoridades, al igual que hemos dado aviso a las autoridades de los estados aledaños pertenecientes a mi circunscripción en caso de que las trasladen.



Inicialmente dar con su… https://t.co/qwJtBjDUTC — Andrés Hernández R. (@AndresCamiloHR) January 13, 2024

Tras esta alerta se iniciaron las labores de búsqueda con operativos conjuntos de diferentes autoridades mexicanas y trabajos de inteligencia, que concluyeron en la noche del 13 de enero, según informó Carlos Manuel Merino, gobernador del estado de Tabasco.

Halladas en un hotel

La información de inteligencia señaló que las mujeres se encontraban en un poblado del municipio de Cárdenas para ser llevadas a Villahermosa. Luego fueron halladas a las afueras de la ciudad capital en un hotel de paso de una ranchería, según la Fiscalía, de Anacleto Canabal cuarta sección.

Las autoridades trasladaron a las víctimas a las instalaciones de la Fiscalía para ser evaluadas condiciones físicas y psicológicas.

“De las primeras declaraciones obtenidas de ellas y los datos recabados, de momento no se puede determinar que hubieran sido privadas de su libertad o estuvieran retenidas en contra de su voluntad. Ellas mismas afirmaron tener documentos que avalarían su estancia en el país, por lo que de igual manera se dio vista a las autoridades migratorias”, señaló la Fiscalía.

Sin embargo, se les brindó asistencia jurídica y psicológica para víctimas, así como se les cobijó con medidas de protección y resguardo mientras se adelantan las diligencias pertinentes, debido a la situación generada por la supuesta captura de las mujeres por parte de redes de trata de personas en México.

Aunque la información no habría sido confirmada, las autoridades colombianas, por su parte, reiteraron que las mujeres se encontraban siendo víctimas de delitos. Así lo dijo el embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, al dar a conocer el hallazgo. Además, señaló que se les brindará acompañamiento para que regresen al país.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MoisesAlvaro_/status/1746371373914620316&partner=&hide_thread=false Nuestra Cónsul General en Cancún María Soledad Garzón nos acaba de confirmar que el Gobierno de Tabasco ha localizado a las mujeres colombianas víctimas de trata de personas desaparecidas en Villahermosa, quienes pasarán por chequeos médicos para revisar sus estados de salud.… — Moisés Ninco Daza (@MoisesAlvaro_) January 14, 2024

“Nuestra Cónsul General en Cancún María Soledad Garzón nos acaba de confirmar que el Gobierno de Tabasco ha localizado a las mujeres colombianas víctimas de trata de personas desaparecidas en Villahermosa, quienes pasarán por chequeos médicos para revisar sus estados de salud. A través de este mismo consulado se estará coordinando lo necesario para que regresen a sus hogares. Esta localización no hubiera sido posible sin el esfuerzo oportuno de la Cónsul María Soledad, que cuenta con todo mi apoyo”, señaló el diplomático.

La "deuda"

Las colombianas llegaron a Villahermosa desde Colombia con una deuda de 120 mil pesos mexicanos que debían ser pagados a la banda con su asistencia a eventos y hasta no saldarla, sus pasaportes están retenidos.

Una de las compañeras de las desaparecidas afirmó que las mujeres seguían con vidas, pero han sido golpeadas, esto después de realizar una videollamada con una de ellas. Al parecer, siguen retenidas por un problema “entre jefes” criminales.

Según lo comentado por el periodista Ciro Gómez Leyva, las autoridades no sabían sobre estas desapariciones y comentaron a la televisora que hasta que no existiera una denuncia no se podía iniciar una investigación. Una vez el gobierno de Colombia hizo la denuncia formal, en México se activaron los mecanismos de búsquedas, siguiendo las pistas.

Según lo comentado por el periodista Ciro Gómez Leyva, las autoridades no sabían sobre estas desapariciones y comentaron a la televisora que hasta que no exista una denuncia no pueden iniciar una investigación.

Captura de delincuentes

El presidente de Colombia Gustavo Petro agradeció al estado mexicano por el apoyo brindado para localizar rápidamente a las ciudadanas nacionales e incluso señaló que, contrario a lo señalado por las autoridades mexicanas, en los operativos se habría logrado la captura de miembros de la red de trata de personas.

“Esta vez no triunfó la muerte. Gracias al gobierno de México por su apoyo y a nuestras embajada y consulados en ese país. Hay capturados varios delincuentes de la trata”, señaló Petro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/petrogustavo/status/1746497359767302295&partner=&hide_thread=false Han aparecido y han sido rescatadas las colombianas retenidas por mafias en México.



Esta vez no triunfó la muerte. Gracias al gobierno de Mexico por su apoyo y a nuestras embajada y consulados en ese país. Hay capturados varios delicuentes de la trata.https://t.co/myZISbatEq — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 14, 2024

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dijo en un estudio que la trata de personas (TDP) es un fenómeno criminal creciente que afecta a millones de personas en el mundo. Desde el año 2003, el número de víctimas identificadas y de tratantes condenados ha aumentado a nivel global y en América Latina y el Caribe (ALC). Esto puede ser resultado de un aumento de los casos, de una mayor capacidad para detectar a las víctimas por parte de las autoridades, o de ambos casos.

FUENTE: EL TIEMPO/BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO/REDACCIÓN DIARIO LAS AMÉRICAS