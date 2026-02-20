Eladio Carrion finaliza en México gira de 35 presentaciones

La ciudad de México fue la última parada del DON KBRN World Tour de Eladio Carrión

MIAMI.- La gira internacional de DON KBRN llegó a su punto final en Ciudad de México , donde Eladio Carrión presentó el último concierto de esta etapa del tour con el que recorrió Estados Unidos, España y gran parte de Latinoamérica. El circuito superó las 35 ciudades y funcionó como la puesta en vivo más ambiciosa del álbum hasta ahora.

La fecha en la capital mexicana fue pensada como cierre de ciclo: una escenografía especial, visuales diseñados para la semana de San Valentín y un repertorio centrado en el universo del disco marcaron el tono de la noche.

Pero el final del tour no implicó descanso, asegura un comunicado del artista. Apenas un día después, Carrión aterrizó en Buenos Aires para sumarse como invitado al show de Bad Bunny en el Estadio Monumental, donde ambos interpretaron Coco Chanel, Kemba Walker y Thunder and Lightning frente a miles de asistentes.

Nueva música

Mientras el tour terminaba en los escenarios, la actividad de Carrión continuó en paralelo en el plano musical.

"Su sencillo más reciente, Buenos Días, abre el año con una narrativa distinta: menos confrontativa y más reflexiva, enfocada en el vínculo con su público y en la constancia como motor de carrera", explica el comunicado.

El artista también figuró entre los nominados de la más reciente edición de Premio Lo Nuestro 2026, donde compitió en categorías como Artista Masculino del Año, Mejor Canción Trap/Hip-Hop Urbano por Primer Lugar junto a Omar Courtz, Colaboración del Año – Urbano por AMG con Young Miko y Álbum del Año – Urbano por DON KBRN.

Con el cierre de esta fase del tour, apariciones en escenarios masivos y nueva música en circulación, Eladio Carrión mantiene su presencia activa en el circuito internacional al inicio de 2025.