viernes 20  de  febrero 2026
MÚSICA

Eladio Carrion finaliza en México gira de 35 presentaciones

Carrión presentó el último concierto de esta etapa del tour con el que recorrió Estados Unidos, España y gran parte de Latinoamérica

La ciudad de México fue la última parada del DON KBRN World Tour de Eladio Carrión

La ciudad de México fue la última parada del DON KBRN World Tour de Eladio Carrión

Cortesía / Rimas
Portada de&nbsp;Buenos Día, nuevo sencillo de Eladio Carrión&nbsp;

Portada de Buenos Día, nuevo sencillo de Eladio Carrión 

Cortesía / Rimas
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La gira internacional de DON KBRN llegó a su punto final en Ciudad de México, donde Eladio Carrión presentó el último concierto de esta etapa del tour con el que recorrió Estados Unidos, España y gran parte de Latinoamérica. El circuito superó las 35 ciudades y funcionó como la puesta en vivo más ambiciosa del álbum hasta ahora.

La fecha en la capital mexicana fue pensada como cierre de ciclo: una escenografía especial, visuales diseñados para la semana de San Valentín y un repertorio centrado en el universo del disco marcaron el tono de la noche.

Lee además
Fachada del Departamento del Tesoro en Washington.
Investigación

EEUU sanciona a consorcio turístico mexicano por presuntos vínculos con cártel narcotraficante
Fotografía cedida este jueves por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), que muestra buques mexicanos llegando con víveres al puerto de la Habana (Cuba).
ALIADOS

México excluye el combustible del envío de ayuda humanitaria a Cuba

Pero el final del tour no implicó descanso, asegura un comunicado del artista. Apenas un día después, Carrión aterrizó en Buenos Aires para sumarse como invitado al show de Bad Bunny en el Estadio Monumental, donde ambos interpretaron Coco Chanel, Kemba Walker y Thunder and Lightning frente a miles de asistentes.

Nueva música

Mientras el tour terminaba en los escenarios, la actividad de Carrión continuó en paralelo en el plano musical.

"Su sencillo más reciente, Buenos Días, abre el año con una narrativa distinta: menos confrontativa y más reflexiva, enfocada en el vínculo con su público y en la constancia como motor de carrera", explica el comunicado.

El artista también figuró entre los nominados de la más reciente edición de Premio Lo Nuestro 2026, donde compitió en categorías como Artista Masculino del Año, Mejor Canción Trap/Hip-Hop Urbano por Primer Lugar junto a Omar Courtz, Colaboración del Año – Urbano por AMG con Young Miko y Álbum del Año – Urbano por DON KBRN.

Con el cierre de esta fase del tour, apariciones en escenarios masivos y nueva música en circulación, Eladio Carrión mantiene su presencia activa en el circuito internacional al inicio de 2025.

Temas
Te puede interesar

¿Y si México y Brasil ayudan en la inevitable transición de Cuba hacia la libertad?

Claudia Sheinbaum frena envío de combustible a Cuba

París dedica gran exposición a pintora mexicana Leonora Carrington

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.
Investigación

Expríncipe Andrés en libertad tras 10 horas de detención; Trump califica de "muy mala" situación para familia real

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía; familias esperan la liberación de centenares de presos políticos

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal

El expresidente de Estados Unidos, el demòcrata Barack Obama. 
Polémica

Trump acusa a Obama de revelar información clasificada sobre supuesta existencia de "extraterrestres"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU anula aranceles generales impuestos por Trump

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU anula aranceles generales impuestos por Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.
HOMENAJE

Congreso de Florida aprueba renombrar aeropuerto de Palm Beach en honor a Donald Trump

Ventas de casas en Miami-Dade.
INFORME

Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

Philippe Bien-Aime, exalcalde de North Miami. 
DESNATURALIZACIÓN

Justicia pide retirar ciudadanía a exalcalde de North Miami

El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO Euphoria en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.
OBITUARIO

Muere a los 53 años Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”