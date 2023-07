El gobernador de Zulia agregó que "esas medidas terminan por perjudicar a nuestras fuerzas productivas, así como a las propias comunidades, a la gente. Liquidan las oportunidades, el empleo y los sueños de la familia venezolana que no tiene empleo, oportunidades ni nada que avizore una esperanza, un sueño en el horizonte, termina por marcharse de Venezuela o en un rincón lleno de desesperanza y tristeza", reseñó Monitoreamos.

Seguidamente, manifestó que la economía venezolana "se restablecerá con la ayuda de inversionistas. Desde el Zulia, queremos hacer negocios con Colombia y con el Mercosur".

No es la primera vez que Rosales aboga por el fin de las sanciones a Venezuela.

"Ya es hora que cesen las sanciones internacionales contra Venezuela que ahogan y asfixian al pueblo y al país sin que haya ninguna consecuencia y solución política", dijo Rosales en enero de este año

La postura de Rosales respecto a las sanciones despertó suspicacias y más aún después de que en noviembre de 2022 sostuviera un encuentro con Maduro en el que "acordaron" sobre un plan para recuperar la industria petroquímica del Zulia.

Esta semana, el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), liderado por Rosales, anunció que retiraba a José Hernández de las primarias, a quien había inscrito para "guardar el puesto" mientras decidía finalmente si llevaría candidato propio o no a la consulta opositora.

El vicepresidente del partido, Luis Rondón, explicó que iniciarán reuniones con otras organizaciones políticas y sus candidatos para decidir a quién apoyarán para las primarias.

Asimismo, el directivo de UNT aseguró que "Venezuela contará con nuestro partido Un Nuevo Tiempo y nuestro líder Manuel Rosales en el histórico y trascendental esfuerzo de sumarse a la mejor candidatura posible, fruto de la unidad superior".

El lunes pasado, durante su programa "Con Maduro", el dictador elogió a Rosales quien cuestionó al resto de la oposición por la organización de las primarias.

"Yo no me meto en los asuntos internos de las oposiciones, ellos que hagan lo que quieran hacer, pero sí estoy atento a las señales que envían (…) y me parece muy positiva la señal del gobernador Manuel Rosales, líder de las oposiciones, para que la oposición no vuelva más nunca al camino de la violencia, del odio, de la división, de la confrontación estéril de las guarimbas y se mantengan en el camino electoral", manifestó.

Y agregó: Ahí está abierto el camino para que ustedes más nunca vuelvan por donde tanto daño le hizo a Venezuela. Punto a favor a Manuel Rosales”, expresó.

Con las primarias, la oposición busca escoger un candidato unitario que se enfrente a Maduro en las presidenciales previstas para 2024. Pero el régimen busca la manera de boicotear la consulta. A inicios de junio, convocó a la designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual se espera responda al chavismo en un 100%. Más reciente, la Contraloría General, dirigida por un chavista, anunció la inhabilitación política por 15 años de la candidata María Corina Machado, que lidera las encuestas.

Asimismo, el régimen busca acabar con las primarias a través de un fallo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suspenda la consulta.

Diosdado Cabello, segundo al mando del chavismo, ha dicho que la primaria opositora no se va a realizar y que la oposición escogerá a su candidato unitario por consenso.

Tras la inhabilitación de Machado, un escenario previsible puede ser la inhabilitación del resto de los candidatos que se inscribieron a las primarias, tal como sucedió en Nicaragua.

Rosales no se inscribió.

