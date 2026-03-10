martes 10  de  marzo 2026
POLÍTICA

EEUU excluye "por ahora" a Colombia de alianza regional contra narcotráfico

La Casa Blanca señaló que el gobierno de Gustavo Petro no alcanza aún el nivel de cooperación requerido para sumarse a la estrategia impulsada por Trump

magen difundida por la oficina de prensa de la Presidencia colombiana que muestra al presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) estrechando la mano de su homólogo, el presidente estadounidense Donald Trump, en la Casa Blanca, Washington, el 3 de febrero de 2026.

magen difundida por la oficina de prensa de la Presidencia colombiana que muestra al presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) estrechando la mano de su homólogo, el presidente estadounidense Donald Trump, en la Casa Blanca, Washington, el 3 de febrero de 2026.

FOLLETO / PRESIDENCIA COLOMBIANA / AFP
El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.

El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.

FOLLETO / PRESIDENCIA COLOMBIANA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La Casa Blanca afirmó este martes que Colombia todavía no reúne las condiciones para integrarse a la alianza regional contra el narcotráfico impulsada por el presidente Donald Trump junto a mandatarios latinoamericanos el pasado fin de semana.

Trump anunció el sábado una estrategia para emplear “fuerza militar letal” contra narcotraficantes y redes terroristas en la región durante la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en su club de golf de Trump National Doral Miami, cerca de Miami.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij el 13 de octubre de 2025. El Congreso de Paraguay aprobó el 10 de marzo de 2026 un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia de personal militar estadounidense en el país sudamericano con inmunidad similar a la diplomática, algo que la oposición criticó como una cesión de soberanía.
POLÍTICA

Congreso de Paraguay aprueba acuerdo militar con Estados Unidos
Una vivienda en venta en Los Àngeles, California.
SECTOR INMOBILIARIO

Ventas de viviendas usadas en EEUU repuntan en febrero

Al encuentro no fue invitado el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien cuestionó la exclusión de su país, considerado el principal productor de cocaína del mundo.

“No creemos que aún estemos viendo el nivel de cooperación que realmente quisiéramos por parte del gobierno colombiano para invitarlos”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

La funcionaria añadió que Washington espera ampliar la iniciativa en el corto plazo.

“Ciertamente esperamos que esta nueva organización se expanda y podamos seguir invitando a países adicionales”, señaló.

Alianza regional contra el narcotráfico

La iniciativa impulsada por Donald Trump busca fortalecer la cooperación militar entre países aliados de América Latina y el Caribe para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.

A la cumbre asistieron, entre otros, los presidentes de Argentina, El Salvador y Chile.

En cambio, no participaron los mandatarios de Brasil, México y Colombia, los tres países más grandes de la región y actualmente gobernados por líderes de izquierda.

Críticas de Petro

El presidente Gustavo Petro criticó la composición de la alianza y afirmó que está integrada por países “pequeños, débiles y sin experiencia” para enfrentar el narcotráfico.

El mandatario colombiano también ha mantenido una tensa relación política con Donald Trump durante el último año, marcada por una fuerte polémica verbal que incluso derivó en la retirada de su visado estadounidense.

Las tensiones entre ambos gobiernos disminuyeron parcialmente después de que Trump invitara a Petro a la Casa Blanca el pasado 3 de febrero.

Temas
Te puede interesar

William Levy aclara rumores de desahucio por deuda de 2 millones de euros

Disparan contra un consulado de EEUU en Canadá, policía local abre investigación

ONU gestiona con EEUU ingreso de combustible a Cuba para su misión humanitaria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

Captura de Pantalla de Monsters Inc. de Pixar
CINE

Pixar anuncia nueva entrega de "Monsters Inc" tras más de una década

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump

Alon Alexander, de 37 años (derecha), y su hermano gemelo, Oren (izquierda), asisten a su audiencia de fianza en el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein el 13 de diciembre de 2024 en Miami, Florida.
Justicia

Los tres hermanos Alexander, conocidos agentes inmobiliarios, declarados culpables de tráfico sexual

Te puede interesar

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU). video
MEJORAS

Aeropuerto Internacional de Miami estrena salas para dormir con duchas, las primeras en Norteamérica

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el Estrecho de Ormuz

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 
TENSIONES

Netanyahu anuncia que Israel destinará presupuesto especial para enfrentar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij el 13 de octubre de 2025. El Congreso de Paraguay aprobó el 10 de marzo de 2026 un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia de personal militar estadounidense en el país sudamericano con inmunidad similar a la diplomática, algo que la oposición criticó como una cesión de soberanía.
POLÍTICA

Congreso de Paraguay aprueba acuerdo militar con Estados Unidos

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump