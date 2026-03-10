EEUU excluye "por ahora" a Colombia de alianza regional contra narcotráfico

El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.

magen difundida por la oficina de prensa de la Presidencia colombiana que muestra al presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) estrechando la mano de su homólogo, el presidente estadounidense Donald Trump, en la Casa Blanca, Washington, el 3 de febrero de 2026.

WASHINGTON .- La Casa Blanca afirmó este martes que Colombia todavía no reúne las condiciones para integrarse a la alianza regional contra el narcotráfico impulsada por el presidente Donald Trump junto a mandatarios latinoamericanos el pasado fin de semana.

Trump anunció el sábado una estrategia para emplear “fuerza militar letal” contra narcotraficantes y redes terroristas en la región durante la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en su club de golf de Trump National Doral Miami, cerca de Miami.

Al encuentro no fue invitado el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien cuestionó la exclusión de su país, considerado el principal productor de cocaína del mundo.

“No creemos que aún estemos viendo el nivel de cooperación que realmente quisiéramos por parte del gobierno colombiano para invitarlos”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

La funcionaria añadió que Washington espera ampliar la iniciativa en el corto plazo.

“Ciertamente esperamos que esta nueva organización se expanda y podamos seguir invitando a países adicionales”, señaló.

Alianza regional contra el narcotráfico

La iniciativa impulsada por Donald Trump busca fortalecer la cooperación militar entre países aliados de América Latina y el Caribe para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.

A la cumbre asistieron, entre otros, los presidentes de Argentina, El Salvador y Chile.

En cambio, no participaron los mandatarios de Brasil, México y Colombia, los tres países más grandes de la región y actualmente gobernados por líderes de izquierda.

Críticas de Petro

El presidente Gustavo Petro criticó la composición de la alianza y afirmó que está integrada por países “pequeños, débiles y sin experiencia” para enfrentar el narcotráfico.

El mandatario colombiano también ha mantenido una tensa relación política con Donald Trump durante el último año, marcada por una fuerte polémica verbal que incluso derivó en la retirada de su visado estadounidense.

Las tensiones entre ambos gobiernos disminuyeron parcialmente después de que Trump invitara a Petro a la Casa Blanca el pasado 3 de febrero.