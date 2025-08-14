Cuba: Reportan derrumbe en Centro Habana; habría un fallecido y varias personas atrapadas

MIAMI - Un derrumbe ocurrido este jueves en pleno Centro de La Habana, dejó como saldo preliminar a una persona fallecida y otra rescatada con vida.

El hecho ocurrió por el colapso de un edificio ubicado en la intersección de las calles Galiano y San Rafael, en Centro Habana.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido un parte oficial sobre el número de víctimas reales.

De acuerdo con testigos, el techo de una vivienda colapsó de forma repentina, dejando a su paso un escenario de polvo, escombros y desesperación, informó Reporta Cuba Ya en su red social.

Colapso habitacional

Vecinos de la zona aseguran que las intensas lluvias registradas en las últimas horas precipitaron el desplome, en una estructura ya debilitada por años de abandono y falta de mantenimiento.

Este no es un hecho aislado, recientemente en el municipio Cerro, un bebé de cinco meses perdió la vida cuando una pared de su vivienda cedió, provocando una inundación repentina que le arrebató la vida en segundos.

También, en el mes de julio ocurrieron dos derrumbes en menos de 24 horas, que causaron la muerte de cuatro personas en La Habana, incluida una niña.

"Perderlo todo"

En Cuba, donde cada temporada de lluvias despierta el temor de perderlo todo, la población percibe el derrumbe como una prueba más del abandono oficial.

“La ciudad está en ruinas y ellos actúan como si nada pasara”, lamentó un residente de la Isla, que pidió mantener el anonimato.

La indignación crece al ver cómo el régimen destina recursos a megaproyectos turísticos, con hoteles semivacíos, mientras miles de viviendas amenazan con desplomarse. Lo que para las autoridades parece un problema secundario, para las familias cubanas es una emergencia humanitaria que se cobra vidas y desvela la profunda crisis estructural del país.

FUENTE: Con información de Reporte Cuba Ya