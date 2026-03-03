Venezuela anuncia nuevos contratos de venta de petróleo para el mercado de EEUU

CARACAS - La estatal Petróleos de Venezuela ( PDVSA ) informó este martes la firma de contratos de suministro de crudo y derivados con destino a Estados Unidos , semanas después de que ambos países sellaran un acuerdo energético de largo plazo. La empresa no identificó a las compañías involucradas ni ofreció detalles sobre los términos de los convenios.

En un comunicado, PDVSA aseguró que los contratos mantienen la “histórica relación comercial” con Estados Unidos y reiteró la petición del régimen venezolano para el levantamiento de sanciones internacionales contra la industria petrolera.

El anuncio ocurre en un contexto político marcado por la captura del dictador Nicolás Maduro durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero. Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió las funciones del Ejecutivo y proclamó un “nuevo momento político” en Venezuela, impulsando reformas que incluyen la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera.

Acuerdos bilaterales

Rodríguez, una de las cabecilla del chavismo, ha recibido en Caracas a varios altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien firmó un acuerdo energético bilateral. El presidente Donald Trump destacó en su discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo venezolano, calificando al país como “nuevo amigo y socio”.

El Departamento del Tesoro estadounidense emitió licencias que flexibilizan algunas restricciones, permitiendo a petroleras extranjeras operar en Venezuela bajo condiciones de control y reporte. Entre las empresas autorizadas figura la española Repsol.

FUENTE: Con información de EFE