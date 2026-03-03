martes 3  de  marzo 2026
ACUERDOS

Venezuela anuncia nuevos contratos de venta de petróleo para el mercado de EEUU

La estatal PDVSA anunció la firma de contratos de suministro de crudo y derivados con destino a Estados Unidos, aunque no reveló las empresas involucradas

Régimen de Maduro en otra trama con Pdvsa (foto fachada de Pdvsa en Caracas)

Régimen de Maduro en otra trama con Pdvsa (foto fachada de Pdvsa en Caracas)

MIGUEL ZAMBRANO /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó este martes la firma de contratos de suministro de crudo y derivados con destino a Estados Unidos, semanas después de que ambos países sellaran un acuerdo energético de largo plazo. La empresa no identificó a las compañías involucradas ni ofreció detalles sobre los términos de los convenios.

En un comunicado, PDVSA aseguró que los contratos mantienen la “histórica relación comercial” con Estados Unidos y reiteró la petición del régimen venezolano para el levantamiento de sanciones internacionales contra la industria petrolera.

Lee además
William Contreras (izq), de los Cerveceros de Milwaukee, conversa con su hermano Willson, en ese momento de los Cardenales de San Luis, durante un encuentro entre ambos equipos, el 26 de abril de 2025.
BÉISBOL

Hermanos Contreras no esconden su alegría por jugar juntos con Venezuela en el Clásico Mundial
El argentino Fernando Batista sostiene su camiseta durante una conferencia de prensa en la que fue presentado como nuevo entrenador de la selección nacional de fútbol de Costa Rica, en San José, el 2 de marzo de 2026. 
Fútbol

Exentrenador de Venezuela, Fernando Batista quiere llevar al Mundial a Costa Rica

El anuncio ocurre en un contexto político marcado por la captura del dictador Nicolás Maduro durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero. Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió las funciones del Ejecutivo y proclamó un “nuevo momento político” en Venezuela, impulsando reformas que incluyen la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera.

Acuerdos bilaterales

Rodríguez, una de las cabecilla del chavismo, ha recibido en Caracas a varios altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien firmó un acuerdo energético bilateral. El presidente Donald Trump destacó en su discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo venezolano, calificando al país como “nuevo amigo y socio”.

El Departamento del Tesoro estadounidense emitió licencias que flexibilizan algunas restricciones, permitiendo a petroleras extranjeras operar en Venezuela bajo condiciones de control y reporte. Entre las empresas autorizadas figura la española Repsol.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado mantiene preferencia electoral en Venezuela, según encuesta

Fiscal general adjunto: "Es falso que EEUU prepare imputación penal contra Delcy Rodríguez"

Maduro se diluye en la escena venezolana que prioriza la apertura económica bajo la tutela de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista parcial de Florida International University.
INMIGRACIÓN

Florida suspende contratación de profesionales con visa H-1B en universidades estatales

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Trump afirma que Irán "quiere hablar", pero es "demasiado tarde"

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo el régimen en Irán ha sido destruido"

Capitolio estatal de Florida. 
LEGISLACIÓN

Proyecto de ley que endurece penas para agresores sexuales de niños avanza al pleno del Senado de Florida

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Tensiones

Ministro de Exteriores de Israel arremete contra el "pobre" Pedro Sánchez: "Le quitaron a Maduro y a Jamenei"

Te puede interesar

Vista aérea parcial de Miami International Airport. 
CRISIS REGIONAL

Aerolíneas que vuelan desde Miami al Medio Oriente suspenden operaciones

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Una vista del exclusivo distrito de Dubai Marina en Dubái el 3 de marzo de 2026.
Escalada del conflicto

EEUU e Israel bombardean Teherán, Irán amenaza a Medio Oriente con ataques a "centros económicos" y a Europa

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
VENEZUELA

Fiscal general adjunto: "Es falso que EEUU prepare imputación penal contra Delcy Rodríguez"

Juan Carlos Bermúdez, comisionado de Miami-Dade. 
INTERLOCUTOR CLAVE

Miami-Dade pide incluir al exilio ante eventual transición en Cuba

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ofrece una declaración sobre el incidente que involucró a una embarcación estadounidense durante una conferencia de prensa en el centro de prensa internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en La Habana el 26 de febrero de 2026.
CUBA

Régimen imputa por "terrorismo" a tripulantes de lancha de Florida atacada cerca de costas cubanas