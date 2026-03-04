miércoles 4  de  marzo 2026
ACUERDOS

Estados Unidos autoriza a filial de American Airlines a operar vuelos directos a Venezuela

El Departamento de Transporte de EEUU informó que Envoy Air, filial de American Airlines, realizará dos vuelos diarios desde Miami a Venezuela

Un avión de American Airlines momentos después de su despegue.

Un avión de American Airlines momentos después de su despegue.

COOPER NEILL/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - El gobierno de Estados Unidos autorizó este miércoles a una filial de American Airlines a operar vuelos directos a las ciudades venezolanas de Caracas y Maracaibo desde Miami en Florida. La medida fue asumida dos meses después de que una operación militar estadounidense derrocara al dictador Nicolás Maduro.

El Departamento de Transporte dijo, en un comunicado, que la filial Envoy Air podrá operar los vuelos por un período de dos años, tras solicitar el permiso el 13 de febrero. Esta aerolínea realizará vuelos diarios, indicó la compañía, sin anunciar todavía una fecha de inicio.

Lee además
Aviones de la compañía estadounidense American Airlines.
ACUERDOS

American Airlines se declara lista para reanudar vuelos a Venezuela
Turistas montando en un coche en La Habana, Cuba.
CRISIS

Aerolínea venezolana suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

American Airlines confirmó la noticia en un comunicado. La aerolínea estadounidense había suspendido sus servicios a Venezuela en 2019, tras haber operado allí durante más de 30 años.

El 25 de febrero se informó que una representación de la Administración de Seguridad en el Transporte de EEUU (TSA, por sus siglas en inglés) se encontraba en Venezuela para iniciar el proceso de inspección de condiciones de seguridad de aeropuertos internacionales en el país, que permita la posible reanudación de los vuelos directos entre los dos países.

Los especialistas de la TSA evaluaron los procedimientos de seguridad en los principales terminales aéreos habitados para vuelos internacionales, como el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, Caracas; y el Aeropuerto de La Chinita, ubicado en Maracaibo, en el occidente del país.

American Airlines anunció en enero, semanas después de la operación estadounidense, que solicitaría la reanudación de vuelos directos al país latinoamericano.

"Al retomar los vuelos a Venezuela, American ofrecerá a sus clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios e intercambios comerciales con Estados Unidos", dijo entonces Nat Pieper, director comercial de la aerolínea.

Relaciones EEUU-Venezuela

Estados Unidos lanzó una operación militar el 3 de enero para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, que dejó más de un centenar de muertos, según Caracas.

Maduro y Flores están encarcelados en Nueva York, a la espera de un juicio por narcotráfico.

Desde entonces, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha respaldado a la que fue la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como mandataria interina. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se habían deteriorado progresivamente bajo el régimen de Maduro, el delfín de Chávez, marcado por una represión autoritaria de la disidencia y una fuerte oposición a las políticas internacionales de Washington.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU evalúa la seguridad aeroportuaria en Venezuela antes de reactivar los vuelos directos

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

Dos tercios de Cuba, incluida La Habana, afectados por apagón masivo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores (izq.) durante una conferencia de prensa sobre las elecciones en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de agosto de 2024.
PROCESO JUDICIAL

Esposa de Maduro a punto de ser asistida por un defensor público, revés para el régimen de Venezuela

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.
OPERACION CONJUNTA

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

Universidad Estatal de Florida
BLINDAJE ACADÉMICO

Solo el 5% de los cupos en universidades públicas de Florida será para no residentes

Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.
FRAUDE INVESTIGATIVO

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

Te puede interesar

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)
Economía

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Fracasa en el Senado plan de los demócratas para poner límite a poderes de Trump en la guerra con Irán

El dictador cubano Raúl Castro.
CRIMEN

Florida reabre una investigación contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Caza bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
Conflicto bélico

La Casa Blanca afirma que EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán

Un guardia de seguridad habla con personas en la entrada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

El Supremo confirma que jueces deben exigir pruebas de "persecución convincente" a solicitantes de asilo