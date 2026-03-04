Estados Unidos autoriza a filial de American Airlines a operar vuelos directos a Venezuela

WASHINGTON. - El gobierno de Estados Unidos autorizó este miércoles a una filial de American Airlines a operar vuelos directos a las ciudades venezolanas de Caracas y Maracaibo desde Miami en Florida. La medida fue asumida dos meses después de que una operación militar estadounidense derrocara al dictador Nicolás Maduro.

El Departamento de Transporte dijo, en un comunicado, que la filial Envoy Air podrá operar los vuelos por un período de dos años, tras solicitar el permiso el 13 de febrero. Esta aerolínea realizará vuelos diarios, indicó la compañía, sin anunciar todavía una fecha de inicio.

American Airlines confirmó la noticia en un comunicado. La aerolínea estadounidense había suspendido sus servicios a Venezuela en 2019, tras haber operado allí durante más de 30 años.

El 25 de febrero se informó que una representación de la Administración de Seguridad en el Transporte de EEUU (TSA, por sus siglas en inglés) se encontraba en Venezuela para iniciar el proceso de inspección de condiciones de seguridad de aeropuertos internacionales en el país, que permita la posible reanudación de los vuelos directos entre los dos países.

Los especialistas de la TSA evaluaron los procedimientos de seguridad en los principales terminales aéreos habitados para vuelos internacionales, como el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, Caracas; y el Aeropuerto de La Chinita, ubicado en Maracaibo, en el occidente del país.

American Airlines anunció en enero, semanas después de la operación estadounidense, que solicitaría la reanudación de vuelos directos al país latinoamericano.

"Al retomar los vuelos a Venezuela, American ofrecerá a sus clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios e intercambios comerciales con Estados Unidos", dijo entonces Nat Pieper, director comercial de la aerolínea.

Relaciones EEUU-Venezuela

Estados Unidos lanzó una operación militar el 3 de enero para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, que dejó más de un centenar de muertos, según Caracas.

Maduro y Flores están encarcelados en Nueva York, a la espera de un juicio por narcotráfico.

Desde entonces, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha respaldado a la que fue la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como mandataria interina. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se habían deteriorado progresivamente bajo el régimen de Maduro, el delfín de Chávez, marcado por una represión autoritaria de la disidencia y una fuerte oposición a las políticas internacionales de Washington.

FUENTE: Con información de AFP