Senador Scott urge a la Casa Blanca a actuar con firmeza contra Cuba

El político de Florida aseguró que “Cuba es la raíz de la inestabilidad en América Latina” y que trabaja en Washington para promover la democracia en la isla y explicarle a sus colegas en el Senado la realidad de la isla.

La dictadura de Cuba "es una amenaza"

“El régimen es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”, dijo.

“Hablé con el presidente Trump, con el Secretario de Estado Marco Rubio y con el Asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, sobre la importancia de mantener a Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo”, añadió.

En la entrevista, el senador también resaltó la importancia del testimonio y la labor de los presos políticos cubanos.

“La voz de José Daniel Ferrer y la de otros disidentes son muy importantes en la lucha por la libertad de Cuba y de toda la América Latina. También son voces importantes para mí”, dijo.

Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue uno de los más de 100 presos políticos excarcelados por el régimen tras un acuerdo con el Vaticano. En la isla todavía quedan cientos de presos políticos que purgan condenas por publicaciones críticas en Facebook o por manifestarse pacíficamente en contra del régimen.

Por la libertad cubana

“Esperamos un nuevo día de libertad para Cuba gracias a la lucha de estas personas”, añadió.

Las declaraciones de Scott coinciden con las de otros políticos de Florida como las de los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, enemigos jurados del régimen de La Habana.

"Los días de concesiones, regalos unilaterales y políticas para ayudar a fortalecer al régimen se han acabado", aseguró Díaz-Balart en declaraciones a Martí Noticias durante el retiro anual de los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes que se celebra en la ciudad de Doral, en Florida.

"El presidente y el vicepresidente entienden muy bien quiénes son los aliados y quiénes son los adversarios. No hay confusión y no hay aceptación de los adversarios", añadió el congresista.

Desde el evento, en el Trump National Doral Miami, que busca alinear a los miembros del partido con las prioridades legislativas del gobierno y definir estrategias clave para los próximos meses, Salazar también se refirió al régimen cubano y dijo que tiene "los días contados".

"No tienen agua, no tienen luz, no tienen medicinas, no tienen esperanza, y ya el pueblo cubano ha perdido el miedo. Sabemos que durante los cuatro años del presidente Trump no duran", aseveró.

La congresista considera que "con Marco Rubio a la cabeza como secretario de Estado, y nosotros en el Congreso", habrá más fuerza para avanzar un cambio político en Cuba.

"Lo único que queremos es un cambio de régimen para que el pueblo cubano pueda ser como cualquier otro pueblo del hemisferio occidental, un pueblo libre", concluyó.

FUENTE: Martí Noticias