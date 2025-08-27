jueves 28  de  agosto 2025
Sentencian a 7 años de prisión al adolescente que asesinó al senador Miguel Uribe Turbay

El joven que disparó 3 veces en la cabeza al senador, fue juzgado en un tribunal penal especial para menores por intento de homicidio y porte ilegal de armas

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un "atentado".

Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP
Un hombre sostiene un cartel con propaganda de Miguel Uribe Turbay, durante una protesta contra la violencia y a favor de la paz en Medellín, Colombia, el 8 de junio de 2025, un día después del ataque a Uribe. Un destacado candidato presidencial colombiano de derecha, que recibió un disparo durante un acto de campaña en Bogotá, fue sometido con éxito a una primera cirugía, según informó el alcalde de la ciudad el domingo. El senador Miguel Uribe, de 39 años, se dirigía a sus simpatizantes en la capital cuando un hombre armado le disparó dos veces en la cabeza y una vez en la rodilla antes de ser detenido.

(Foto de JAIME SALDARRIAGA / AFP)

BOGOTÁ - El adolescente de 15 años que disparó en junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, fallecido a mediados de agosto, fue sentenciado el miércoles a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores, informó la fiscalía.

Uribe, del Centro Democrático, murió el 11 de agosto por heridas en la cabeza tras un brutal ataque armado durante un acto político en Bogotá, que revive los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia. Cinco aspirantes a la presidencia fueron acribillados durante la segunda mitad del siglo XX.

El joven "deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada", dijo la fiscalía el miércoles en un comunicado.

No será trasladado a una cárcel de mayores una vez que cumpla 18 años, precisó una vocera del ente acusador.

"Intento de homicidio"

El adolescente fue juzgado en un tribunal penal especial para menores por intento de homicidio y porte ilegal de armas.

La ley colombiana no permite modificar los cargos una vez aceptados por un menor acusado, por lo que fue juzgado por tentativa de asesinato y no por homicidio.

El legislador opositor de 39 años pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá. Allí fue sometido a múltiples cirugías y finalmente murió tras sufrir una hemorragia cerebral.

Videos mostraron el momento del atentado el 7 de junio, durante un mitin en un parque de un barrio popular de la capital. Luego de los disparos, en medio de la confusión y gritos de un centenar de personas que escuchaban su discurso, el candidato ensangrentado se desplomó.

El menor le disparó tres veces, dos en la cabeza. Los escoltas de Uribe lo hirieron en una pierna mientras intentaba huir a pie por un callejón cercano al sitio del ataque.

"Magnicidio"

El caso es investigado por la fiscalía como un "magnicidio", con el fin de identificar a los autores intelectuales.

Además del atacante, las autoridades han capturado a otras cinco personas, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias "El Costeño", supuesto cerebro logístico del ataque.

Al resto de acusados, todos mayores de edad, la fiscalía les reformuló sus cargos como homicidio agravado.

Las primeras hipótesis de los investigadores señalan como autores intelectuales a una disidencia de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia.

FUENTE: Con información de AFP

Petro intenta "minimizar" el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El legado que nos deja Miguel Uribe Turbay

Maduro depositaría la operatividad de ferrominera venezolana en empresa india

