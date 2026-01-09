viernes 9  de  enero 2026
POLÍTICA

Llega a Cuba nuevo barco con petróleo procedente de México ¿Sheinbaum, salvavidas del régimen?

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que, ante la crisis que afronta Venezuela, "evidentemente México se vuelve un proveedor importante" de la isla

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA — Un petrolero llegó este viernes a La Habana cargado con 85.000 barriles de crudo procedente de México, país que suministra hidrocarburos a Cuba, en el contexto de la crisis en Venezuela.

El petrolero Ocean Mariner salió el 5 de enero de la terminal de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en Pajaritos en el puerto de Coatzacoalcos (este), con destino a la refinería Ñico López en La Habana, dijo Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas.

Lee además
From Cuba to America, George Feldenkreis.
MIAMI JEWISH FILM FESTIVAL

An Inspiring Film: The Man Behind Perry Ellis International
alarma en cuba: buques de guerra al norte de la isla y la dictadura tiembla
ANÁLISIS

Alarma en Cuba: buques de guerra al norte de la isla y la dictadura tiembla

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió esta semana que, ante la crisis que afronta Venezuela, "evidentemente México se vuelve un proveedor importante" de la isla comunista.

La mandataria respondió en su habitual conferencia a una pregunta sobre un reporte del diario británico Financial Times que reveló que en 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba superaron a los de Venezuela.

La mandataria dijo que estas entregas se hacen bajo contratos o un esquema de "ayuda humanitaria", pero su gobierno no ha hecho públicos estos convenios ni la manera en que La Habana paga el crudo.

La llegada del Ocean Mariner a Cuba ocurre en un contexto de suma tensión por la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro en Caracas.

"A punto de caer"

Desde el año 2000, Cuba aseguró con Venezuela su suministro de petróleo mediante un acuerdo firmado con el entonces Hugo Chávez (1999-2013), a cambio del envío de médicos, maestros y otros profesionales a la nación sudamericana.

Trump aseguró recientemente que Cuba "está a punto de caer", y advirtió a México con ataques terrestres contra los cárteles de la droga.

Es un aviso para la presidenta de que "si México no actúa más enérgicamente contra el narcotráfico, se podrían parar las negociaciones" del TMEC, previstas para este año, dijo el experto en seguridad nacional y fuerzas armadas, Raúl Benítez Manaut.

Además, es una alerta de "que van a empezar a presionar muchísimo al gobierno de México para que corte el abastecimiento de petróleo a Cuba".

En septiembre, Pemex informó a la Comisión de Valores de Estados Unidos que su subsidiaria Gasolinas Bienestar envía desde 2023 petróleo a la isla caribeña y que en los primeros nueve meses del año exportó 17.200 barriles diarios de crudo, por un valor de 400 millones de dólares.¿Sheinbaum salvavidas del règimen? Llega a Cuba nuevo barco con petróleo procedente de México

Temas
Te puede interesar

El canciller del régimen cubano aparece en Caracas en plena crisis, sin agenda clara y junto a Delcy Rodríguez

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
ALIADOS

El canciller del régimen cubano aparece en Caracas en plena crisis, sin agenda clara y junto a Delcy Rodríguez

Bryan Calvo alcalde electo de Hialeah . 
MUESTRA SUS CARTAS

Bryan Calvo anuncia su gabinete y adelanta cinco órdenes ejecutivas para su primer día en la alcaldía Hialeah

Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Vista de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo de 2019.
VENEZUELA

Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ATENCIÓN MAMÁ

Florida detecta contaminantes en fórmulas infantiles y amplía opciones de asistencia nutricional para familias necesitadas

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Imagen del bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.
CRISIS EN TEHERáN

Trump advierte al régimen de Irán sobre acciones militares de EEUU

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
CASA BLANCA

EEUU decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela, afirma Trump

Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
REBELIóN POLíTICA

Hijo del último Sah pide a Trump que intervenga urgente en Irán