EEUU promete presionar a régimen cubano 30 años después de la masacre de Hermanos al Rescate

Exiliados en Florida han pedido a Washington que acuse de asesinato al dictador cubano Raúl Castro, que era el jefe de las Fuerzas Armadas y ordenó el ataque

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos prometió "continuar presionando" al "régimen ilegítimo cubano" al cumplirse este martes 30 años del ataque de La Habana contra aviones del grupo Hermanos al Rescate, en el que murieron tres pilotos estadounidenses y un residente legal que ayudaban a balseros de la isla.

"El asesinato de estos cuatro pilotos humanitarios: Mario de la Peña, Carlos Costa, Pablo Morales y Armando Alejandre, Jr. nunca se olvidará. Continuamos presionando para que se haga justicia ante este bárbaro acto de terror", indicó la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en X.

MEMORIA Y JUSTICIA

A 30 años del crimen contra Hermanos al Rescate, escala reclamo de encausamiento a Raúl Castro
El pronunciamiento ocurre al cumplirse tres décadas del ataque del 24 de febrero de 1996, en el que las Fuerzas Armadas de Cuba derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate, organización que auxiliaba a balseros que huían de la isla hacia Estados Unidos. El argumento empleado por el castrismo para justificar el atroz crimen fue que eran "terroristas" que invadían el espacio aéreo.

Imputar a Raúl Castro

Exiliados en Florida han pedido a Washington que acuse de asesinato al dictador cubano Raúl Castro, que en ese entonces era ministro de las Fuerzas Armadas y ordenó el ataque, que ocurrió en espacio aéreo internacional, de acuerdo con el testimonio las familias de las víctimas.

Motivados por la creciente presión de la Administración de Donald Trump a Cuba, los tres congresistas de Miami de origen cubano, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, pidieron la semana pasada que el Departamento de Justicia impute a Castro.

"Los crímenes contra estadounidenses no pueden ser ignorados, excusados ni olvidados. Debe haber plena rendición de cuentas para los responsables. Valoro el liderazgo del presidente Trump y aplaudo sus acciones decisivas de máxima presión contra regímenes antiestadounidenses", comentó el congresista Díaz-Balart en redes sociales.

Presión

El 30 aniversario del hecho llega mientras crece la presión contra el régimen cubano de Trump, quien cortó el suministro de petróleo de Venezuela a la isla y ha declarado una "emergencia nacional" por la "amenaza a la seguridad nacional" que representa La Habana.

En este contexto, la comunidad cubana en Florida ha realizado vigilias en honor a los caídos, como una el lunes al oeste de Miami, donde confiaron en que el fin del "régimen" está más cerca que nunca por las medidas de Trump y la intervención de Estados Unidos en Venezuela que culminó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

"La dictadura intentó borrarlos (a Hermanos al Rescate), pero su legado solo se hizo más fuerte. Treinta años después, nuestro compromiso con la libertad arde más fuerte que nunca", sostuvo María Elvira Salazar.

FUENTE: Con información de EFE

