martes 24  de  febrero 2026
DICTADURA

Incluyen en la lista de represores en Cuba a tres coroneles encargados de la prisión Canaleta

El proyecto represorescubanos.com lleva el conteo de quienes han incurrido en crímenes de lesa humanidad

De izquierda a derecha, los represores: Tte. Coronel Carlos Martínez Rodríguez, jefe de Establecimientos Penitenciarios, Ciego de Avila; Tte. Coronel Orlando Fernández Fernández,&nbsp; 2do. Jefe de Canaleta, Prisión Provincial de Ciego de Avila; Mayor Noel Morales López Jefe de Canaleta, Prisión Provincial de Ciego de Avila

De izquierda a derecha, los represores: Tte. Coronel Carlos Martínez Rodríguez, jefe de Establecimientos Penitenciarios, Ciego de Avila; Tte. Coronel Orlando Fernández Fernández,  2do. Jefe de Canaleta, Prisión Provincial de Ciego de Avila; Mayor Noel Morales López Jefe de Canaleta, Prisión Provincial de Ciego de Avila

represorescubanos.com
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El proyecto represorescubanos.com de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha incluido en su lista de Represores Violentos a los Tenientes Coroneles del Ministerio del Interior Orlando Fernández Fernández y Carlos Martínez Rodríguez, como corresponsables de la brutal represión desatada en días pasados contra los reclusos de Canaleta, prisión provincial de Ciego de Ávila, con un saldo aún indeterminado de muertos y heridos.

Fernández Fernández, conocido como “Landi” es el segundo jefe del penal, subordinado al Mayor Noel Morales López, a quien se le abrió un expediente la semana pasada por la misma razón y por las terribles condiciones en que se mantiene en Canaleta a los cautivos. Martínez Rodríguez (Conocido como “Carlitos el Cojoes el jefe de Establecimientos Penitenciarios de la provincia.

Lee además
El jefe de la misión de la embajada de EEUU en La Habana, Mike Hammer, en un video publicado por la página en Facebook de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. 
CUBA

Agregan a dirigentes del régimen cubano a lista de represores tras actos de hostigamiento a Mike Hammer
Captura del vídeo difundido por José Daniel Ferrer  
PROTESTAS

Motín en cárcel de Cuba: presos políticos y comunes se rebelan gritando "Patria y vida"

Los tres convocaron a la Brigada Especial del MININT (Boinas Negras) y se dice que incluso pidieron refuerzos a las fuerzas especiales de las FAR (Avispas Negras) de Camagüey y Sancti Spiritus para reducir una protesta de la población penal que se desencadenó el día 18, cuando un joven intentó ahorcarse después que fuera golpeado por los guardias tras decir que tenía hambre. Los presos comenzaron a gritar y a pintar consignas de “Patria y Vida”, “Libertad”, “Viva Trump” y “Abajo Díaz Canel”.

En un claro uso excesivo de la fuerza, los efectivos de la represión rociaron a los internos con balas de goma y luego los sacaron al “soleadero” y arremetieron contra ellos con tonfas, patadas y gas pimienta. Varios debieron ser hospitalizados por sus lesiones, entre ellos el preso político Georkis Vargas Ramos, mientras que según diversas versiones, otros fueron ultimados. La organización Prisoners Defenders ha estimado una cifra de diez fallecidos. El líder opositor exiliado José Daniel Ferrer mencionó los nombres de dos: Walfrido Archibald, “Pilita”, y Eduardo Rodríguez Ulloa, “El Chinito de Colorao”.

Posteriormente, más de 40 fueron reportados como desaparecidos. Se sabe que algunos fueron trasladados con violencia a prisiones alejadas de sus lugares de residencia como Kilo 8 en la provincia de Camagüey y penitenciarías de Matanzas.

Los tres oficiales a los que se han abierto expedientes en represorescubanos.com tenían antecedentes de maltratos a los reclusos y sus familiares. Morales López dejó por nueve meses sin tratamiento por un carcinoma en la lengua al preso político Fernando Eloy González Herrera; Fernández Fernández negó el ingreso de las vitales jabas con alimentos a los familiares de los reclusos el pasado 31 de diciembre; mientras que Martínez Rodríguez le negó el agua durante una huelga de hambre a la prisionera política Belkis Margarita Dominguez Aguila.

La organización vigilante de los derechos humanos Cubalex ha señalado que la protesta en Canaleta ocurrió “en un contexto prolongado de hambre, insalubridad, negación de atención médica, castigos y represalias contra quienes denuncian abusos y las condiciones extremas que se viven dentro del penal".

El proyecto represorescubanos.com recuerda a quienes se prestan para ejercer la represión en Cuba que la responsabilidad penal en los crímenes de lesa humanidad y otros abusos contra los derechos humanos no tiene fecha de expiración, y que estos tampoco se justifican alegando obediencia debida.

FUENTE: Con información de Fundación para los Derechos Humanos en Cuba

Temas
Te puede interesar

Motín en cárcel de Cuba deja varios muertos por causa de brutal represión

Cuba es la economía más pobre de América Latina, advierte la CEPAL

Las masacres en el mar de los hermanos Castro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
Política comercial

Demócratas amenazan con bloquear cualquier intento de Trump de extender nuevo arancel global del 15%

Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Florida

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
ACLARACIóN

Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán

Te puede interesar

El logo de la plataforma Meta.
Inversión

Meta acuerda comprar millones de "chips" al fabricante AMD

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miami Beach, Florida, playa llena de turistas.
PRINCIPAL INDUSTRIA

Ron DeSantis anuncia récord histórico de turistas en Florida con 143.3 millones en 2025

Consumidores en un Walmart de Nueva Jersey.
ENCUESTA

Aumenta confianza de consumidores que se mantiene en un rango alto

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años