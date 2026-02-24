Incluyen en la lista de represores en Cuba a tres coroneles encargados de la prisión Canaleta

De izquierda a derecha, los represores: Tte. Coronel Carlos Martínez Rodríguez, jefe de Establecimientos Penitenciarios, Ciego de Avila; Tte. Coronel Orlando Fernández Fernández, 2do. Jefe de Canaleta, Prisión Provincial de Ciego de Avila; Mayor Noel Morales López Jefe de Canaleta, Prisión Provincial de Ciego de Avila

El proyecto represorescubanos.com de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha incluido en su lista de Represores Violentos a los Tenientes Coroneles del Ministerio del Interior Orlando Fernández Fernández y Carlos Martínez Rodríguez , como corresponsables de la brutal represión desatada en días pasados contra los reclusos de Canaleta, prisión provincial de Ciego de Ávila, con un saldo aún indeterminado de muertos y heridos.

Fernández Fernández, conocido como “Landi” es el segundo jefe del penal, subordinado al Mayor Noel Morales López, a quien se le abrió un expediente la semana pasada por la misma razón y por las terribles condiciones en que se mantiene en Canaleta a los cautivos. Martínez Rodríguez (Conocido como “Carlitos el Cojoes el jefe de Establecimientos Penitenciarios de la provincia.

Los tres convocaron a la Brigada Especial del MININT (Boinas Negras) y se dice que incluso pidieron refuerzos a las fuerzas especiales de las FAR (Avispas Negras) de Camagüey y Sancti Spiritus para reducir una protesta de la población penal que se desencadenó el día 18, cuando un joven intentó ahorcarse después que fuera golpeado por los guardias tras decir que tenía hambre. Los presos comenzaron a gritar y a pintar consignas de “Patria y Vida”, “Libertad”, “Viva Trump” y “Abajo Díaz Canel”.

En un claro uso excesivo de la fuerza, los efectivos de la represión rociaron a los internos con balas de goma y luego los sacaron al “soleadero” y arremetieron contra ellos con tonfas, patadas y gas pimienta. Varios debieron ser hospitalizados por sus lesiones, entre ellos el preso político Georkis Vargas Ramos, mientras que según diversas versiones, otros fueron ultimados. La organización Prisoners Defenders ha estimado una cifra de diez fallecidos. El líder opositor exiliado José Daniel Ferrer mencionó los nombres de dos: Walfrido Archibald, “Pilita”, y Eduardo Rodríguez Ulloa, “El Chinito de Colorao”.

Posteriormente, más de 40 fueron reportados como desaparecidos. Se sabe que algunos fueron trasladados con violencia a prisiones alejadas de sus lugares de residencia como Kilo 8 en la provincia de Camagüey y penitenciarías de Matanzas.

Los tres oficiales a los que se han abierto expedientes en represorescubanos.com tenían antecedentes de maltratos a los reclusos y sus familiares. Morales López dejó por nueve meses sin tratamiento por un carcinoma en la lengua al preso político Fernando Eloy González Herrera; Fernández Fernández negó el ingreso de las vitales jabas con alimentos a los familiares de los reclusos el pasado 31 de diciembre; mientras que Martínez Rodríguez le negó el agua durante una huelga de hambre a la prisionera política Belkis Margarita Dominguez Aguila.

La organización vigilante de los derechos humanos Cubalex ha señalado que la protesta en Canaleta ocurrió “en un contexto prolongado de hambre, insalubridad, negación de atención médica, castigos y represalias contra quienes denuncian abusos y las condiciones extremas que se viven dentro del penal".

El proyecto represorescubanos.com recuerda a quienes se prestan para ejercer la represión en Cuba que la responsabilidad penal en los crímenes de lesa humanidad y otros abusos contra los derechos humanos no tiene fecha de expiración, y que estos tampoco se justifican alegando obediencia debida.

FUENTE: Con información de Fundación para los Derechos Humanos en Cuba