VIOLENCIA

Siete muertos en un billar de Ecuador tras ataque armado de grupo criminal

La policía calificó el hecho como una acción "selectiva" por parte de una banda para controlar el territorio en Santo Domingo, a unos 160 km de Quito

Un billar en Ecuador fue atacado por sujetos armados

Un billar en Ecuador fue atacado por sujetos armados

Cortesía captura de pantalla X @EmergenciaEC
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- Un ataque armado de un grupo criminal que ingresó a un billar con disparos la noche del viernes dejó siete muertos y cuatro heridos en el oeste de Ecuador, informó este sábado la policía.

La institución calificó el hecho como una acción "selectiva" por parte de una banda para controlar el territorio en Santo Domingo, a unos 160 km de Quito.

Videos divulgados en redes sociales muestran cómo varios hombres, en su mayoría con el rostro cubierto, abren fuego mientras las personas jugaban billar.

Punto de partida de la cocaína que viaja con rumbo a Estados Unidos y Europa, Ecuador es un centro de operaciones de agrupaciones dedicadas a múltiples crímenes como la extorsión y el sicariato. Algunas están asociadas con cárteles mexicanos, colombianos y albaneses.

Cuarto ataque en Ecuador

Este es el cuarto ataque de este tipo que sucede en Ecuador en las últimas semanas.

"Se presume que este hecho violento responde a una disputa de control de territorio por parte de grupos de delincuencia organizada y grupos armados organizados", dijo en una declaración a los medios la coronel de la policía Beatriz Benavides.

La responsable aseguró que una camioneta en la que se movilizaban los pistoleros fue incinerada y abandonada, y ofreció una recompensa para hallar a los responsables.

En agosto, siete personas fueron asesinadas en un billar en esta misma ciudad. La policía aseguró que investiga si estos hechos tienen relación.

Pese a los operativos desplegados y los constantes estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa, Ecuador registró en el primer semestre del año más de 4,600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47% con respecto al mismo periodo del 2024.

El mandatario defiende una política de mano dura contra el crimen. Uno de sus hechos más notorios fue la captura en junio y la extradición un mes después de alias Fito, líder de la principal banda del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmergenciasEc/status/1966902552215384556?t=repjyXs1hOTVB8H0CmUmhg&s=35&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de AFP

