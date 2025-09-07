lunes 8  de  septiembre 2025
POR LA JUSTICIA

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa llama a defender la paz: Convoca a una marcha el 11 de septiembre en Guayaquil

En su comunicado oficial se hace una invitación abierta a todos los ecuatorianos a participar en la marcha del jueves, calificándola como una “manifestación de unidad nacional”

El presidente reelegido de Ecuador, Daniel Noboa, saluda a sus simpatizantes, acompañado por su esposa, Lavinia Valbonesi (izq.), y el jefe de la Casa Militar Presidencial, Milton Rodríguez, desde un balcón del Palacio Presidencial de Carondelet durante la ceremonia de cambio de guardia en Quito el 15 de abril de 2025.&nbsp;

El presidente reelegido de Ecuador, Daniel Noboa, saluda a sus simpatizantes, acompañado por su esposa, Lavinia Valbonesi (izq.), y el jefe de la Casa Militar Presidencial, Milton Rodríguez, desde un balcón del Palacio Presidencial de Carondelet durante la ceremonia de cambio de guardia en Quito el 15 de abril de 2025. 

Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, posa durante una entrevista con AFP en París, el 8 de mayo de 2025.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, posa durante una entrevista con AFP en París, el 8 de mayo de 2025.

AFP
Por LUZ GAMBOA

Esta semana que comienza será histórica en Ecuador porque su presidente, Daniel Noboa, ha convocado a la ciudadanía para una manifestación que tendrá lugar el jueves 11 de septiembre, en la ciudad de Guayaquil. En un comunicado oficial, la Presidencia ecuatoriana expresó que la jornada busca destacar, de forma pacífica, el compromiso del país con la defensa de la paz, la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho.

“Estos son valores fundamentales para la convivencia democrática”, manifestó la declaración de la máxima autoridad.

Lee además
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil    
ECUADOR

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (centro, derecha), y el ministro del Interior, John Reimberg (centro, izquierda), marchan contra la decisión de la Corte Constitucional de censurar varios artículos de leyes recientes en Quito, el 12 de agosto de 2025. 
ECUADOR

Daniel Noboa encabeza multitudinaria marcha contra la Corte Constitucional

La iniciativa de este jueves se da luego de que el 12 de agosto el mismo Noboa encabezara otra marcha en Quito, donde miles de simpatizantes del oficialismo se movilizaron en rechazo a la Corte Constitucional (CC). Allí el presidente acusó al órgano de obstaculizar la implementación de sus políticas y de frenar reformas que, según su visión, eran necesarias para enfrentar la crisis de seguridad que sufre el país y fortalecer las competencias del Ejecutivo.

En efecto, la Corte ha suspendido 17 artículos de leyes clave impulsadas por el Gobierno, que el mismo considera fundamentales para el combate al crimen organizado. El presidente proclama que la movilización del 11 de septiembre debe ser una expresión de voluntad popular orientada a la construcción de un país en el que prime la justicia y el respeto al orden democrático.

En su comunicado oficial se hace una invitación abierta a todos los ecuatorianos a participar en la marcha del jueves, calificándola como una “manifestación de unidad nacional” que mira al futuro y ratifica la voluntad de vivir en un país seguro, justo y solidario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Presidencia_Ec/status/1962681979041661315&partner=&hide_thread=false

La elección de Guayaquil como sede de la movilización se justifica porque la ciudad concentra tanto los mayores desafíos en materia de seguridad vinculados a la criminalidad organizada, además de que es una fuerte base de apoyo político al presidente.

La actual Corte Constitucional ecuatoriana está integrada por nueve jueces que se renuevan por tercios cada tres años. La Corte es un órgano autónomo e independiente, con jurisdicción a nivel nacional y con sede en Quito. No está sometida al control parlamentario, punto central del descontento de Noboa.

La presidencia ecuatoriana subraya que el organismo tiene un nivel de autonomía absoluta frente al resto del Estado, debilitando el sistema de frenos y contrapesos que caracteriza a toda democracia funcional.

Noboa y su equipo aseguran que en la mayoría de países de América los jueces constitucionales están sujetos a control político como garantía de equilibrio de poderes y de protección democrática. En Ecuador, en cambio, los jueces constitucionales sólo pueden ser removidos por decisión interna de la propia Corte Constitucional, lo que requiere el voto de dos tercios de sus miembros, sin intervención de ninguna autoridad electa ni órgano representativo.

Este diseño otorga a la Corte Constitucional un poder absoluto, con capacidad de incidir en decisiones políticas, económicas y sociales de alto impacto, sin rendición de cuentas ni posibilidad real de supervisión por parte de otros poderes del Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanielNoboaOk/status/1955335025546715280&partner=&hide_thread=false

Temas
Te puede interesar

Daniel Noboa eleva al Constitucional preguntas clave para referéndum consultivo

EEUU anuncia ayuda financiera y apoyo a Ecuador para enfrentar al narco

Secretario de Guerra llega a Puerto Rico en medio de la ofensiva de Trump contra el Cartel de los Soles

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Medicamentos que se distribuyen en Cuba.  video
TESTIMONIOS

Déficit de medicamentos para atender enfermedades crónicas eleva el número de muertes en Cuba

Te puede interesar

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, recibió al secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 8 de septiembre de 2025
Narcotráfico

Secretario de Guerra llega a Puerto Rico en medio de la ofensiva de Trump contra el Cartel de los Soles

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados. 
URGENTE

Seis muertos en un ataque terrorista en Jerusalén Este