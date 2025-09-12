viernes 12  de  septiembre 2025
JUSTICIA

Suspenden a jueza que lleva el caso del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador

La Fiscalía señaló que la jueza Daniela Ayala habría emitido expresiones que “se alejan totalmente de su rol” y constituyen agresiones

El excandidato presidencial Fernando Villavicencio en su intervención en un acto de campaña en un colegio minutos antes de su asesinato, al salir del recinto educativo en Quito, Ecuador, el miércoles 9 de agosto de 2023

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO. - El Consejo de la Judicatura de Ecuador suspendió por tres meses a la jueza Daniela Ayala, quien está a cargo del caso del magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023. Durante ese tiempo, la magistrada no gozará de sueldo.

La decisión de la Judicatura, emitida este viernes 12 de septiembre, contó con dos votos a favor, del presidente del organismo, Mario Godoy, y de la vocal, Yolanda Yupangui. La vocal Solanda Goyes votó en contra. Llegó después de que el fiscal general, Wilson Toainga, en nombre del Ministerio Público, denunciara a la jueza Ayala por los hechos registrados en la audiencia de formulación de cargos del caso Villavicencio el pasado 3 de septiembre.

La jueza habría emitido expresiones que, según la Fiscalía, “se alejan totalmente de su rol” y constituyen agresiones contra la representante de la institución en la diligencia. En la audiencia, Ayala sugirió que la fiscal a cargo del caso no tendría la capacidad de actuar con objetividad y, por tanto, debía apartarse del caso.

La jueza también cuestionó que la Fiscalía no debía ser “el brazo ejecutor del gobierno de turno”. Para el fiscal Toainga, estas afirmaciones inducen sin sustento a que el trabajo de la institución responde a motivaciones políticas y no técnicas.

Por otra parte, la magistrada Daniela Ayala negó la apelación de la Fiscalía, que pidió la prisión preventiva del exministro del Interior, José Serrano y del empresario Xavier Jordán, señalados como implicados en el asesinato de Villavicencio.

Consulado de Miami

Xavier Jordán, empresario ecuatoriano y uno de los cuatro procesados por el magnicidio de Fernando Villavicencio, compareció el 8 de septiembre ante el Consulado de Ecuador en Miami. Esto como parte de las medidas cautelares impuestas por la jueza Daniel Ayala.

La magistrada ordenó, el 3 de septiembre, que Jordán y el exministro del correísmo José Serrano se presentaran periódicamente en el consulado. En el caso de Serrano, permanece detenido en una cárcel de Miami.

FUENTE: Con información de Primicias

