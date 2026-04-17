Álvaro Uribe advierte sobre posible atentado del ELN contra la candidata presidencial Paloma Valencia

El expresidente colombiano (2002-2010) Álvaro Uribe gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa tras declarar sobre la masacre de 1997 en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el 27 de noviembre de 2023.

BOGOTÁ.- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) denunció este viernes que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene un plan para atentar contra la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático.

"Máxima alerta para proteger a Paloma Valencia. De interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito (...) y Antonio García (dos de los principales jefes de la guerrilla) son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia", expresó Uribe en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/2045183738619809964&partner=&hide_thread=false Máxima Alerta para proteger a Paloma Valencia



De Interlocutores del ELN recibo esta información:



Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia;

Dan la orden de votar por Iván Cepeda para… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 17, 2026

Según Uribe, los jefes del ELN "dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta". Cepeda es el candidato del partido izquierdista de Gustavo Petro.

Durante esta campaña fue asesinado el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien murió en agosto del año pasado, dos meses después de ser gravemente herido con dos disparos en la cabeza durante un mitín político en Bogotá.

Ese magnicidio es considerado uno de los hechos más graves contra la democracia colombiana en las últimas décadas y reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos en el país.

"La (política de) paz total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma", añadió Uribe.

"Amenazas"

Por otra parte, la senadora Valencia recibió el fin de semana pasado una amenaza de muerte mediante la difusión en redes sociales de la imagen de una corona fúnebre que simula su fallecimiento, lo que desató una ola de rechazo en Colombia.

El montaje muestra una fotografía en blanco y negro de la candidata junto a los años "1978-2026" y el mensaje "Descanse en paz", mientras que De la Espriella también denunció amenazas en su contra por redes sociales

FUENTE: Con información de EFE