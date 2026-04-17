viernes 17  de  abril 2026
COLOMBIA

Álvaro Uribe advierte sobre posible atentado del ELN contra la candidata presidencial Paloma Valencia

El expresidente colombiano alertó que los jefes del ELN están "dando la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta"

El expresidente colombiano (2002-2010) Álvaro Uribe gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa tras declarar sobre la masacre de 1997 en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el 27 de noviembre de 2023.&nbsp;

El expresidente colombiano (2002-2010) Álvaro Uribe gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa tras declarar sobre la masacre de 1997 en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el 27 de noviembre de 2023. 

Foto de Juan BARRETO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) denunció este viernes que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene un plan para atentar contra la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático.

"Máxima alerta para proteger a Paloma Valencia. De interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito (...) y Antonio García (dos de los principales jefes de la guerrilla) son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia", expresó Uribe en X.

Lee además
Petro y Noboa ahora pasan al plano comercial el enfrentamiento que tienen desde hace meses. (AFP)
TENSIONES

Recrudece la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. 
POLÍTICA

Ecuador espera superar crisis diplomática con Colombia tras presidenciales
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/2045183738619809964&partner=&hide_thread=false

Según Uribe, los jefes del ELN "dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta". Cepeda es el candidato del partido izquierdista de Gustavo Petro.

Durante esta campaña fue asesinado el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien murió en agosto del año pasado, dos meses después de ser gravemente herido con dos disparos en la cabeza durante un mitín político en Bogotá.

Ese magnicidio es considerado uno de los hechos más graves contra la democracia colombiana en las últimas décadas y reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos en el país.

"La (política de) paz total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma", añadió Uribe.

"Amenazas"

Por otra parte, la senadora Valencia recibió el fin de semana pasado una amenaza de muerte mediante la difusión en redes sociales de la imagen de una corona fúnebre que simula su fallecimiento, lo que desató una ola de rechazo en Colombia.

El montaje muestra una fotografía en blanco y negro de la candidata junto a los años "1978-2026" y el mensaje "Descanse en paz", mientras que De la Espriella también denunció amenazas en su contra por redes sociales

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Venezuela y Colombia potencian presencia militar en la frontera de cara a reunión binacional

República Dominicana y Haití acuerdan reanudar vuelos en mayo

Régimen de La Habana aprueba "estatus migratorio" para cubanos en el exterior que inviertan en la isla

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miami Dade College Kendall Campus.
RESTRICCIONES

Florida propone prohibir el ingreso de inmigrantes indocumentados a los 28 colegios estatales

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo.
TREGUA

EEUU anuncia reapertura del Estrecho de Ormuz, pero mantiene el bloqueo naval

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump: EEUU está cerca de lograr un acuerdo con Irán

Tornados y tormentas azotan el centro norte de EEUU.
CLIMA

Clima severo en EEUU: advierten por tornados y frío invernal

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
NICARAGUA

EEUU sanciona a hijos de los dictadores Ortega y Murillo, y a empresas vinculadas con negocios del oro

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla durante un evento de Turning Point USA en la Iglesia Dream City, el 17 de abril de 2026 en Phoenix, Arizona.
Conflicto

Trump afirma que EEUU obtendrá el uranio enriquecido de Irán: "Lo vamos a traer a casa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de la Bolsa de Nueva York.
MERCADOS

Precios del petróleo se desploman tras reapertura del Estrecho de Ormuz

Rafael Montalvo, presidente de la Brigada 2506.
CEREMONIA

Brigada 2506 conmemora 65 aniversario de Bahía de Cochinos con acto solemne en la Pequeña Habana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump: EEUU está cerca de lograr un acuerdo con Irán

Tornados y tormentas azotan el centro norte de EEUU.
CLIMA

Clima severo en EEUU: advierten por tornados y frío invernal