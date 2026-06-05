viernes 5  de  junio 2026
SUCESOS

Siete trabajadores mueren por explosión en una mina de carbón en Colombia

Tras más de un día de intensas labores de búsqueda, los organismos de emergencia recuperaron los cuerpos atrapados en una mina que operaba al margen de la ley

Esta fotografía, publicada por la Agencia Nacional de Minería de Colombia, muestra a mineros trabajando en las operaciones de búsqueda tras un accidente en la mina El Miñon, en una zona rural de Remedios, departamento de Antioquia, Colombia, el 17 de julio de 2025.&nbsp;&nbsp;

Esta fotografía, publicada por la Agencia Nacional de Minería de Colombia, muestra a mineros trabajando en las operaciones de búsqueda tras un accidente en la mina "El Miñon", en una zona rural de Remedios, departamento de Antioquia, Colombia, el 17 de julio de 2025.  

Agencia Nacional de Minería de Colombia / AFP
Un minero trabaja en La Primavera, una mina de oro autorizada en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, Colombia, el 19 de mayo de 2014. Rescatistas colombianos intentaban llegar a 25 trabajadores atrapados a 80 metros (262 pies) bajo tierra tras el colapso de la mina de oro La Reliquia, operada por la canadiense Aris Mining Corporation, en Segovia, tarde en la noche del 22 de septiembre de 2025.

Un minero trabaja en "La Primavera", una mina de oro autorizada en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, Colombia, el 19 de mayo de 2014. Rescatistas colombianos intentaban llegar a 25 trabajadores atrapados a 80 metros (262 pies) bajo tierra tras el colapso de la mina de oro La Reliquia, operada por la canadiense Aris Mining Corporation, en Segovia, tarde en la noche del 22 de septiembre de 2025.

AFP
Esta fotografía, difundida por el Departamento de Bomberos de Cundinamarca, muestra a los bomberos inspeccionando el lugar de una explosión en una mina de carbón en Sutatausa, departamento de Cundinamarca, Colombia, el 4 de mayo de 2026. Doce personas quedaron atrapadas tras una explosión en la mina, aparentemente causada por una acumulación de gases, en el centro de Colombia el 4 de mayo de 2026, según informó el gobernador regional, Jorge Emilio Rey.

Esta fotografía, difundida por el Departamento de Bomberos de Cundinamarca, muestra a los bomberos inspeccionando el lugar de una explosión en una mina de carbón en Sutatausa, departamento de Cundinamarca, Colombia, el 4 de mayo de 2026. Doce personas quedaron atrapadas tras una explosión en la mina, aparentemente causada por una acumulación de gases, en el centro de Colombia el 4 de mayo de 2026, según informó el gobernador regional, Jorge Emilio Rey.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ -- Siete mineros murieron por una explosión en una mina ilegal de carbón en el centro de Colombia, según el balance de un gobernador realizado el viernes al término de las labores de rescate.

Las autoridades hallaron a seis trabajadores que estaban atrapados desde el jueves tras el accidente causado por la acumulación de gas metano en Sutatausa (centro), un poblado a unos 74 kilómetros de Bogotá.

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El cuerpo de la otra víctima había sido recuperado en la víspera.

"La Agencia Nacional de Minería", entidad estatal que regula esta actividad, realizará "las investigaciones correspondientes para establecer las causas de este accidente", escribió en X Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento de Cundinamarca.

En esta región, donde está Sutatausa, son frecuentes los accidentes en minas legales e ilegales debido a incumplimientos en los protocolos de seguridad.

En mayo otras dos explosiones dejaron 13 mineros muertos en la zona.

FUENTE: Con información de AFP

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