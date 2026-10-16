viernes 16  de  octubre 2026
MEDIDAS

Sudáfrica ordena suspender programa de cooperación militar con el régimen cubano

El anuncio fue celebrado por el principal partido de oposición, Alianza Democrática, aunque la formación advirtió que la instrucción militar aún no garantiza la cancelación inmediata de los contratos vigentes

Bandera de Cuba&nbsp;

Bandera de Cuba 

AFP
Por Alejandro Sardi

PRETORIA.- El Gobierno de Sudáfrica ordenó poner fin al denominado "Proyecto Kgala", un polémico convenio de cooperación militar con la dictadura cubana, luego de que auditorías e informes parlamentarios detectaran cerca de 16.9 millones de dólares (278.6 millones de rands) en gastos irregulares durante su ejecución.

El anuncio fue celebrado por el principal partido de oposición, la Alianza Democrática (DA), aunque la formación advirtió que la instrucción militar aún no garantiza la cancelación inmediata de los contratos vigentes, reseña el portal web Diario de Cuba.

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La DA exigió a las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) presentar un cronograma transparente y formal de salida, criticando que el convenio "Kgala" no fue más que un cambio de nombre para intentar encubrir el fenecido "Proyecto Thusano", un esquema cancelado en 2025 que costó más de 184 millones de dólares en diez años y dejó más de 103 millones en desvíos y anomalías presupuestarias.

La investigación parlamentaria y de la Auditoría General sudafricana reveló que los cuantiosos fondos destinados a La Habana cubrieron contrataciones infladas, vuelos chárter millonarios, incluido un viaje de casi dos millones de dólares para trasladar oficiales a un acto de graduación en la isla, y la contratación de técnicos y asesores militares cubanos a costos sustancialmente más elevados que el personal local.

A esas irregularidades se sumó la denuncia sobre la falta de validez oficial en Sudáfrica de los títulos médicos otorgados en Cuba, así como presiones sobre las tropas sudafricanas desplegadas en la isla para entregar parte de sus viáticos en dólares bajo el pretexto de "donaciones voluntarias" para la población cubana.

Líderes de la Alianza Democrática acusaron al oficialista Congreso Nacional Africano (ANC) de financiar las arcas de la cúpula castrista bajo la fachada de acuerdos bilaterales, afectando directamente la operatividad, el mantenimiento de equipos y el presupuesto de las fuerzas armadas locales. La oposición exigió una rendición de cuentas integral que identifique a los funcionarios responsables de los desembolsos ilegales y la cancelación inmediata de todos los compromisos militares con el régimen cubano.

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