DeSantis devela estatua de Cristóbal Colón por el 250 aniversario de América

MIAMI.— El gobernador de Florida, Ron DeSantis , develó una estatua del Almirante del Mar Océano Cristóbal Colón, este jueves 15 de octubre, en Naples, como parte de las actividades estatales por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y durante el Mes de la Herencia Italiana.

La ceremonia rindió homenaje al navegante genovés cuyas expediciones transatlánticas abrieron una etapa de exploración europea en América. Colón no llegó a Florida, pero sus viajes estimularon nuevas expediciones españolas, entre ellas las de Juan Ponce de León, quien arribó a la península en 1513 y le dio el nombre de La Florida. Después llegaron Hernando de Soto y Pedro Menéndez de Avilés, fundador de San Agustín en 1565.

“Me enorgullece inaugurar una estatua de Cristóbal Colón, quien anunció una nueva era de exploración que transformó ambos lados del Atlántico”, dijo DeSantis. “Los descubrimientos de Colón inspiraron e informaron los viajes que condujeron al asentamiento de Florida, y su valentía durante esos tumultuosos trayectos sentó las bases de lo que un día sería Estados Unidos. En el Estado Libre de Florida, Cristóbal Colón es un héroe. Fin de la historia”. "Si Colón no hubiera hecho este viaje, es posible que el EEUU tal y como lo conocemos hoy no hubiera existido"

El comienzo de una nueva era

En 1492, con el respaldo de los reyes españoles Fernando e Isabel, el Almirante genovés cruzó el Atlántico al mando de las naves Niña, Pinta y Santa María. Llegó al Caribe, en un viaje que estableció un contacto sostenido entre Europa y América. Entre 1493 y 1502 realizó otros tres viajes, que impulsaron nuevas expediciones europeas al continente.

Ese proceso abrió rutas y amplió el conocimiento geográfico europeo, pero también dio paso a la conquista y colonización, con consecuencias profundas para los pueblos indígenas. La estatua de Naples se inscribe en una tradición que destaca el papel de Colón en la historia de la exploración; su legado, sin embargo, sigue siendo objeto de debate por el impacto de la colonización.

El monumento se instaló en Naples, ciudad cuyo nombre comparte con la urbe italiana. El comunicado estatal presentó la ubicación como un vínculo entre el suroeste de Florida, la herencia italiana y la historia de la exploración.

Participantes en el evento posan ante la estatua del almirante Cristobal Colón en Naples, Florida.

Día de Colón y la herencia italiana

La figura del explorador ocupa un lugar importante en la historia italoestadounidense. Desde 1792, se celebra el Día de Colón en América y en 1937 el presidente Franklin S. Roosevelt lo declaró feriado federal, que se celebra el segundo lunes de octubre; en 2026 cayó el 12 de octubre, tres días antes de la ceremonia en Naples. Octubre también se reconoce como el Mes de la Herencia Italiana en Estados Unidos.

El cónsul general de Italia en Miami, Michele Mistò, describió a Colón como una figura que representa “lo mejor del genio italiano, el valor y la genuina pasión por descubrir”. Añadió que la celebración en Florida reconoce las contribuciones de los italianos a la economía, la cultura, la investigación científica y el emprendimiento, y destacó los valores compartidos por ambos países.

Los lazos diplomáticos entre Estados Unidos e Italia se establecieron formalmente en 1861, tras la unificación italiana. La conmemoración de Colón también ha servido como expresión de esa cercanía: en 1892, italoestadounidenses regalaron a Nueva York una estatua del navegante, un gesto que el Departamento de Estado describió como ocasión de especial interés para ambos países.

Monumentos por America250

Bryan Griffin, presidente y director ejecutivo de VISIT FLORIDA, afirmó que la estatua ofrece a residentes y visitantes un recordatorio de la exploración que “abrió el Atlántico y hizo posible la historia de Florida”. También invitó al público a visitar el monumento y otros sitios históricos del estado.

La iniciativa America250 de Florida contempla una serie de estatuas en distintos condados. En 2025, DeSantis anunció un plan inicial para honrar a los padres fundadores George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Madison, James Monroe y Alexander Hamilton. La lista se amplió después para incluir a figuras como Frederick Douglass, Abraham Lincoln, Calvin Coolidge, Ronald Reagan, Andrew Jackson y Lady Columbia.

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