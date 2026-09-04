viernes 4  de  septiembre 2026
ECONOMÍA

Suecia revoca la licencia al distribuidor de puros cubanos por nexos con empresario sancionado por EEUU

El colapso de la firma destapó una red de irregularidades financieras vinculadas al entramado corporativo de la industria tabacalera estatal

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PIXABAY
Por ANDREINA PÉREZ

La empresa Elite Trading Scandinavia AB, históricamente conocida como Habanos Nordic AB, entró en proceso de liquidación voluntaria tras solicitar su disolución formal ante la Oficina de Registro de Empresas de Suecia.

El cierre definitivo del distribuidor exclusivo de los puros cubanos para ocho países nórdicos y bálticos (Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania) clausura uno de los canales de comercialización más lucrativos de La Habana en el continente europeo, reseña el portal web Diario de Cuba.

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La disolución de la entidad, que en 2024 reportó una facturación equivalente a 9.1 millones de dólares, responde a una combinación de sanciones penales internacionales contra uno de sus principales accionistas y al retiro definitivo de su licencia comercial por parte de las autoridades reguladoras suecas.

Investigaciones por lavado de dinero, contrabando y revocación de licencias

El colapso de la firma destapó una red de irregularidades financieras vinculadas al entramado corporativo de la industria tabacalera estatal:

  • Escándalo en torno a Chen Zhi: la crisis operativa se deriva de las sanciones internacionales impuestas al empresario chino-camboyano Chen Zhi, accionista indirecto de Habanos S.A. a través de la firma Allied Cigar Corporation. Zhi, arrestado en China y sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU y la Unión Europea por lavado de dinero y fraude masivo con criptomonedas, adquirió en 2020 el 50 % de la participación de la empresa estatal cubana.

  • Retiro de la licencia en Suecia: una investigación de la policía de Gotemburgo sobre contrabando de puros reveló la estructura accionaria oculta de la empresa. Tras evaluar la idoneidad financiera de la firma, el Ayuntamiento de Gotemburgo revocó la licencia de comercialización de tabaco, medida que fue ratificada por los tribunales suecos a mediados de 2026.

  • Incapacidad de reagrupación regional: analistas del sector confirman que la zona nórdica quedará sin representación oficial de Habanos S.A., enfrentando un periodo de carencia de al menos tres años antes de que se pueda solicitar una nueva licencia en territorio sueco.

A pesar de la pérdida del mercado nórdico y del procesamiento judicial de su socio comercial en el extranjero, el régimen cubano no ha emitido pronunciamientos oficiales sobre la reestructuración de su red comercial en Europa.

FUENTE: Diario de Cuba

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