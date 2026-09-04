viernes 4  de  septiembre 2026
EXPLOTACIÓN FINANCIERA

Hijo enfrenta cargos por retirar $86.000 de las cuentas de sus padres en Hialeah

El matrimonio negó haber autorizado dos operaciones realizadas mientras el acusado colaboraba con el manejo de sus finanzas

Rafael Evelio Barcelo, de 67 años.

Rafael Evelio Barcelo, de 67 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La confianza depositada por un matrimonio de Hialeah en el hijo que ayudaba a pagar sus gastos cotidianos terminó en un proceso penal por dos retiros bancarios que sumaron $86.000.

Rafael Evelio Barcelo, de 67 años, fue arrestado el 2 de septiembre. Enfrenta delitos graves por explotación de una persona anciana o discapacitada, hurto mayor a alguien de 65 años o más y esquema organizado para defraudar.

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Las víctimas, un hombre de 90 años y su esposa de 86, llegaron de Cuba durante la década de 1970 y viven en la misma casa desde 1972. El acusado residía a pocas cuadras y colaboraba con la emisión de cheques para cubrir obligaciones domésticas.

La orden judicial describe dos movimientos efectuados en 2025. El primero ocurrió el 17 de enero, cuando se extendió un cheque de $34.000 a nombre de Shophar LLC con la palabra “regalo” escrita en el concepto. El documento llevaba la firma de Barcelo y terminó depositado en una cuenta comercial perteneciente a uno de sus hijos.

La segunda extracción se produjo el 14 de febrero. Imágenes de vigilancia de una sucursal de Bank of America mostrarían al sospechoso gestionando un cheque de caja por $52.000. Ese mismo día abrió una cuenta en Wells Fargo e ingresó allí la cantidad mediante una aplicación móvil.

Sus progenitores negaron haber aprobado las transacciones y aseguraron que desconocían la empresa beneficiaria del primer pago. Los agentes comprobaron que los fondos provenían principalmente de jubilaciones y del Seguro Social, sin aportaciones identificadas a nombre del investigado.

La pesquisa comenzó en medio de desacuerdos familiares sobre el cuidado de la pareja. Tras una caída grave del padre en diciembre de 2024, la hija y el yerno aumentaron su participación en las decisiones cotidianas. El expediente recoge discusiones acerca de la atención médica, los bienes y un posible traslado de activos a un fideicomiso.

El matrimonio conoció las extracciones durante una visita a la institución financiera el 19 de febrero de 2025. Profesionales de salud consultados por la Policía describieron un deterioro cognitivo significativo del anciano y expresaron dudas sobre su capacidad para adoptar decisiones económicas en ese periodo.

Los detectives concluyeron que Barcelo aprovechó su condición de familiar y cuidador para obtener el dinero. Al menos $52.000 permanecían en la cuenta abierta por él cuando fueron examinados los registros.

Un juez estableció una fianza de $22.500. Las acusaciones deberán probarse ante los tribunales.

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