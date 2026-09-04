viernes 4  de  septiembre 2026
BUENA NOTICIA

Ciudad del sur de Florida anuncia transporte eléctrico con tarifa de un dólar

West Palm Move comenzará con siete vehículos y una ruta que conectará Northwood con el área del Norton Museum. La red también ofrecerá viajes bajo demanda por dos dólares

Boceto del vehículo de transporte público eléctrico anunciado en West Palm Beach.

Boceto del vehículo de transporte público eléctrico anunciado en West Palm Beach.

WPB - IA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- West Palm Beach prepara el lanzamiento de un nuevo servicio de transporte público con vehículos completamente eléctricos y viajes desde un dólar, una alternativa con la que las autoridades pretenden facilitar los desplazamientos cortos y reducir la dependencia del automóvil.

El programa, denominado West Palm Move, sustituirá a RideWPB, que dejó de funcionar el 31 de mayo después de aproximadamente tres años de operaciones.

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La Ciudad anunció que espera realizar un lanzamiento gradual durante septiembre y tener el servicio completamente operativo en octubre, aunque la fecha definitiva dependerá de que concluyan las pruebas de los vehículos, la tecnología y los requisitos para los conductores.

La primera etapa contará con siete unidades eléctricas de color naranja, diseñadas para distinguirse fácilmente de los autobuses de Palm Tran y otros medios de transporte.

Los vehículos tienen aire acondicionado, asientos dispuestos en diferentes niveles, pasamanos para pasajeros que viajen de pie y condiciones de acceso para personas con discapacidades.

Recorrido de norte a sur

La ruta inicial recorrerá Dixie Highway y comunicará el sector de Northwood con las inmediaciones del Norton Museum of Art. Cada viaje tendrá una tarifa de un dólar y la frecuencia prevista será de diez minutos o menos, aunque el tránsito, el clima y los cierres de calles podrían modificar los tiempos.

Los pasajeros también podrán consultar por internet la ubicación de los vehículos. Según Armando Fana, administrador adjunto de West Palm Beach, la frecuencia y la confiabilidad figuran entre las principales prioridades del nuevo programa.

El gobierno municipal tiene previsto incorporar durante 2027 una ruta fija de este a oeste, aunque todavía no ha divulgado el trazado, las paradas ni la fecha exacta de esa ampliación.

West Palm Move forma parte de una estrategia municipal para enfrentar la congestión y ofrecer alternativas a residentes, trabajadores y visitantes que actualmente deben conducir y buscar estacionamiento incluso para completar trayectos relativamente cortos.

Viajes bajo demanda por dos dólares

Además de la ruta fija, la Ciudad prepara un servicio compartido bajo demanda que costará dos dólares por recorrido. Esta modalidad cubrirá, en términos generales, las zonas de West Palm Beach situadas al este de la Interestatal 95 y podría quedar disponible a finales de septiembre.

Los usuarios podrán solicitar el viaje mediante una aplicación. Para quienes no tengan teléfonos inteligentes, las autoridades prometieron habilitar un número telefónico.

El servicio no funcionará exactamente como un taxi: los pasajeros podrían tener que caminar hasta un punto virtual de recogida cercano.

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