jueves 3  de  septiembre 2026
FENÓMENO NATURAL

Terremoto 6.3 sacudió Alaska

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:17 hora local, con epicentro localizado a 84 kilómetros al sur-suroeste de la localidad de Nikolski y a una profundidad de 35 kilómetros

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PIXABAY
Por ANDREINA PÉREZ

Un terremoto de magnitud 6.3 se registró este jueves, 3 de septiembre de 2026, en la región de Alaska, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:17 hora local, con epicentro localizado a 84 kilómetros al sur-suroeste de la localidad de Nikolski y a una profundidad de 35 kilómetros.

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Pese a la intensidad del sismo, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartó de inmediato la posibilidad de un maremoto para las costas de Alaska, el resto de la costa oeste de EEUU o el Pacífico.

Asimismo, el sistema de evaluación PAGER emitió una alerta verde, lo que indica un bajo riesgo de víctimas mortales o pérdidas económicas significativas debido a la ubicación remota del epicentro.

Monitoreo del evento y pronóstico de réplicas

Las autoridades sísmicas de Estados Unidos confirmaron la revisión completa de los datos técnicos del evento:

  • Evaluación del impacto: el mapa de intensidad ShakeMap del USGS clasificó el sacudimiento en un nivel IV (moderado), percibido principalmente en zonas insulares cercanas sin generar daños estructurales reportados hasta el momento.

  • Alta probabilidad de réplicas: el reporte oficial del USGS señala un 99 % de probabilidad de que ocurran réplicas de magnitud 3.0 o superior en los próximos siete días. De igual forma, estiman un 80 % de probabilidades de sismos de magnitud 4.0 y un 34 % para eventos de magnitud 5.0 en la misma zona epicentral.

El USGS y los organismos de emergencia locales mantienen el monitoreo preventivo en el archipiélago de las Aleutianas ante la evolución de la actividad secundaria.

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