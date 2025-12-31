miércoles 31  de  diciembre 2025
TENSIONES

Taiwán insta a Maduro a responder primero a demandas de libertad y dignidad de los venezolanos

La cancillería taiwanesa rechazó la reacción del régimen de Venezuela al apoyo de EEUU y a poner en duda la soberanía frente a la República Popular China

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ofrece una conferencia de prensa sobre el Plan de Acción para la Salvaguardia de la Taiwán Democrática y la Seguridad Nacional en el edificio de la Oficina Presidencial en Taipéi el 26 de noviembre de 2025.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ofrece una conferencia de prensa sobre el "Plan de Acción para la Salvaguardia de la Taiwán Democrática y la Seguridad Nacional" en el edificio de la Oficina Presidencial en Taipéi el 26 de noviembre de 2025.

I-HWA CHENG / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TAIPEI.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán instó a Nicolás Maduro a atender primero las demandas de libertad y de dignidad de los venezolanos y examinar su “falta de legitimidad”, en vez de “menospreciar de forma grosera” y poner en duda la soberanía de países democráticos.

“La República de China (nombre oficial de Taiwán) es un país democrático soberano e independiente que no está subordinado a la República Popular China”, afirmó la cancillería taiwanesa en un firme comunicado difundido este miércoles, en el que deja claro su condición soberana frente al régimen de Xi Jinping.

Lee además
Esta fotografía, tomada el 29 de diciembre de 2025 y publicada el 30 de diciembre por la Guardia Costera de Taiwán, muestra una embarcación de la clase Lienchiang de la guardia costera taiwanesa (derecha) respondiendo a un buque de la Guardia Costera de China (izquierda) en aguas al noroeste de la isla de Huayu.
ANÁLISIS

Justice Mission 2025: China ensaya a fuego real en Taiwán mientras el mundo guarda silencio
Esta captura de pantalla del Comando del Teatro de Operaciones Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, sin fecha, difundida el 30 de diciembre de 2025 por AFPTV, muestra un lanzacohetes chino disparando cohetes en un lugar no revelado. China inició el 30 de diciembre un segundo día de ejercicios con fuego real en Taiwán, con el objetivo de simular un bloqueo de los puertos clave de la isla autónoma y ataques a objetivos marítimos.
TENSIÓN DIPLOMÁTICA

Taiwán considera que las maniobras chinas cerca de sus costas "fracasaron"

Taiwan respondió así a un comunicado del régimen de Venezuela que consideró el anuncio de EEUU de realizar una venta masiva de armas a Taiwán, de “peligroso” y de “grave injerencia” en la política interna de China Popular. Además, reafirma su apoyo a Jinping en su disputa territorial con la nación insular por la unificación.

Taiwán responde a régimen de Maduro

Este miércoles, el gobierno de Lai Ching-te, en reciprocidad, respondió en términos diplomáticos a Maduro, aliado de China comunista, en medio de fuertes tensiones con Jinping .

“Ninguna declaración que distorsione la condición soberana de Taiwán o niegue la elección democrática del pueblo taiwanés puede alterar el status quo a ambos lados del Estrecho, reconocido internacionalmente”, afirmó.

“Aunque Venezuela vuelva a secundar a China y trate de engañar a la comunidad internacional con falsedades, ello no cambiará los hecho”, dijo la cancillería en el comunicado. Y añadió:

“La prioridad inmediata de las autoridades venezolanas debería ser responder a las demandas de su pueblo en materia de democracia, libertad, derechos humanos, Estado de derecho y dignidad básica de vida”.

Tensiones con China Popular

Taiwán ha recibido respaldo de EEUU y de otros países a su “status quo” en el Estrecho ante los más recientes entrenamientos militares de China cerca de las costas de la isla, que ha acrecentado las tensiones entre los dos países.

El país insular se ha mantenido como nación independiente desde 1949 con su propio sistema político democrático al mando de Lai Ching-te electo hace dos años por el Partido Democrático Progresista (PPD), su economía y su moneda. Sin embargo, China Popular ha comenzado a reclamar el territorio desde hace dos décadas.

Este 31 de diciembre, Jinping calificó de “imparable” la reunificación con Taiwan, durante su discurso de Año Nuevo, luego de que su ejército concluyó los simulacros con fuego real que duraron dos días y en el que sitiaron a la isla por siete flancos distintos, tras desplegar a la Armada, el Ejército y las Fuerzas Aéreas, según informaron medios.

FUENTE: Con información de La Patilla, NOTICIASTaiwán, elmundo.es, bbc.com

Temas
Te puede interesar

El Banco Central de Cuba autoriza a empresa en Florida para gestionar remesas en el país

¿Más productividad con menos empleo? El reto laboral que enfrenta América Latina

ONG venezolana registra 1041 presos políticos del régimen al cierre de 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Letreros anuncian la venta de viviendas.
MERCADO INMOBILIARIO

Bajan las hipotecas y repunta la compra de viviendas en el sur de Florida

El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.
Narcotráfico

Petro afirma que EEUU bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano, un anuncio que hizo Trump

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
CELEBRIDADES

Taylor Swift regala 600 dólares de propina a trabajadora del partido de los Chiefs

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
FINANZAS

Mayoría de miembros de la Fed a favor de nuevos recortes de tasas de interés

Te puede interesar

Fuegos artificiales.  video
CELEBRACIÓN

Australia recibe el 2026 con el mayor espectáculo de fuegos artificiales de su historia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
De acuerdo con datos oficiales más de un millón de personas en la Florida poseen armas de fuego.
SUCESO

Joven de 17 años muere en accidente con arma en joyería de Sawgrass Mills

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados

Imagen referencial.  video
2026 a la vista

Algunos rituales sencillos, pero poderosos, para recibir el año

Imagen referencial.  video
ESPIRITUALIDAD

100 rituales para el Año Nuevo: decidir, cerrar y comenzar otra vez