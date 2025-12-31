Taiwán insta a Maduro a responder primero a demandas de libertad y dignidad de los venezolanos

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ofrece una conferencia de prensa sobre el "Plan de Acción para la Salvaguardia de la Taiwán Democrática y la Seguridad Nacional" en el edificio de la Oficina Presidencial en Taipéi el 26 de noviembre de 2025.

TAIPEI. - El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán instó a Nicolás Maduro a atender primero las demandas de libertad y de dignidad de los venezolanos y examinar su “falta de legitimidad”, en vez de “menospreciar de forma grosera” y poner en duda la soberanía de países democráticos.

“La República de China (nombre oficial de Taiwán) es un país democrático soberano e independiente que no está subordinado a la República Popular China”, afirmó la cancillería taiwanesa en un firme comunicado difundido este miércoles, en el que deja claro su condición soberana frente al régimen de Xi Jinping.

Taiwan respondió así a un comunicado del régimen de Venezuela que consideró el anuncio de EEUU de realizar una venta masiva de armas a Taiwán, de “peligroso” y de “grave injerencia” en la política interna de China Popular. Además, reafirma su apoyo a Jinping en su disputa territorial con la nación insular por la unificación.

Taiwán responde a régimen de Maduro

Este miércoles, el gobierno de Lai Ching-te, en reciprocidad, respondió en términos diplomáticos a Maduro, aliado de China comunista, en medio de fuertes tensiones con Jinping .

“Ninguna declaración que distorsione la condición soberana de Taiwán o niegue la elección democrática del pueblo taiwanés puede alterar el status quo a ambos lados del Estrecho, reconocido internacionalmente”, afirmó.

“Aunque Venezuela vuelva a secundar a China y trate de engañar a la comunidad internacional con falsedades, ello no cambiará los hecho”, dijo la cancillería en el comunicado. Y añadió:

“La prioridad inmediata de las autoridades venezolanas debería ser responder a las demandas de su pueblo en materia de democracia, libertad, derechos humanos, Estado de derecho y dignidad básica de vida”.

Tensiones con China Popular

Taiwán ha recibido respaldo de EEUU y de otros países a su “status quo” en el Estrecho ante los más recientes entrenamientos militares de China cerca de las costas de la isla, que ha acrecentado las tensiones entre los dos países.

El país insular se ha mantenido como nación independiente desde 1949 con su propio sistema político democrático al mando de Lai Ching-te electo hace dos años por el Partido Democrático Progresista (PPD), su economía y su moneda. Sin embargo, China Popular ha comenzado a reclamar el territorio desde hace dos décadas.

Este 31 de diciembre, Jinping calificó de “imparable” la reunificación con Taiwan, durante su discurso de Año Nuevo, luego de que su ejército concluyó los simulacros con fuego real que duraron dos días y en el que sitiaron a la isla por siete flancos distintos, tras desplegar a la Armada, el Ejército y las Fuerzas Aéreas, según informaron medios.

FUENTE: Con información de La Patilla, NOTICIASTaiwán, elmundo.es, bbc.com