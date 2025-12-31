Esta fotografía, tomada el 29 de diciembre de 2025 y publicada el 30 de diciembre por la Guardia Costera de Taiwán, muestra una embarcación de la clase Lienchiang de la guardia costera taiwanesa (derecha) respondiendo a un buque de la Guardia Costera de China (izquierda) en aguas al noroeste de la isla de Huayu.

La reciente activación del operativo chino Justice Mission 2025 marca un nuevo punto de presión militar sobre Taiwán . Se trata de ejercicios militares que incluyen maniobras con fuego real y la delimitación de cinco zonas alrededor de la isla sujetas a restricciones marítimas y del espacio aéreo durante un período de diez horas. El despliegue ha coordinado acciones conjuntas del ejército, la marina, la fuerza aérea y la fuerza de misiles, configurando un ejercicio de carácter integral y altamente intimidatorio que va más allá de una demostración rutinaria de capacidades (Reuters, 2025; Ministry of National Defense of the Republic of China (Taiwan), 2025).

Estas maniobras se producen apenas tres días después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunciara sanciones en respuesta a la venta de armamento estadounidense a Taiwán. En su comunicado oficial, Pekín afirmó que “China ha decidido tomar contramedidas de conformidad con la Ley de la República Popular China sobre Contrarrestar Sanciones Extranjeras contra 20 empresas relacionadas con la industria militar de Estados Unidos y 10 altos ejecutivos que han participado en el suministro de armas a Taiwán en años recientes” (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2025).

Para China continental, la cuestión de Taiwán constituye “la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones China–Estados Unidos”, reforzando la lectura de que Justice Mission 2025 no es un evento aislado, sino parte de una estrategia coercitiva escalonada (Reuters, 2025).

Uno de los errores más persistentes en el debate global es tratar la contingencia de Taiwán como un problema meramente bilateral. En realidad, el estrecho de Taiwán es una arteria vital del comercio global: más del 50% del transporte marítimo mundial transita por rutas que dependen de su estabilidad.

A ello se suma un factor aún más sensible: Taiwán produce más del 90% de los semiconductores de alta gama y más del 60% de los semiconductores convencionales, insumos críticos para las industrias tecnológica, militar, automotriz y energética a nivel global (Center for Strategic and International Studies, 2024; International Institute for Strategic Studies, 2024). Cualquier escenario de escalada militar tendría impactos inmediatos y sistémicos, afectando cadenas de suministro, inflación, seguridad tecnológica y estabilidad financiera en regiones muy alejadas del Indo-Pacífico.

La presión sobre la isla forma parte de una estrategia geopolítica más amplia que incluye el control de la Primera Cadena de Islas, la proyección de poder en el Mar del Sur de China y la competencia directa con Estados Unidos por la primacía global. Taiwán es una pieza central no solo por su ubicación geoestratégica, sino porque su supervivencia como democracia funcional desafía la narrativa del Partido Comunista Chino sobre gobernanza, legitimidad y control político (United States Department of Defense, 2024).

En paralelo a la coerción militar, China continúa impulsando una ofensiva jurídica y discursiva basada en la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU y el llamado principio de una sola China. La interpretación promovida por Pekín no se desprende del texto de la resolución, que se limita a resolver la cuestión de la representación china en Naciones Unidas. Aceptar pasivamente esta narrativa reduce los costos políticos de una eventual acción militar y debilita los márgenes de disuasión internacional (CSIS, 2024).

Frente a este escenario, la comunidad internacional debe pasar de la retórica a la acción. La falta de coordinación entre países con ideas afines favorece a China continental. Las democracias deberían abandonar las declaraciones aisladas y avanzar hacia mensajes y acciones coordinadas. Asimismo, la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán deben ser reiteradas de forma sistemática en los foros multilaterales (IISS, 2024).

Justice Mission 2025 no es solo una advertencia dirigida a Taiwán; es una prueba al sistema internacional. Apoyar a Taiwán de forma coordinada y sin ambigüedades es una decisión estratégica para preservar la estabilidad global, la seguridad económica y el equilibrio del orden internacional (U.S. Department of Defense, 2024).

