domingo 9  de  noviembre 2025
VIOLENCIA

Tiroteo en cárcel de Ecuador causa cuatro muertos y decenas de heridos

Las prisiones ecuatorianas siguen siendo escenario de sangrientas disputas entre bandas del narcotráfico que operan desde su interior

Cárcel del puerto de Guayaquil, Ecuador.&nbsp;

AFP
El Gobierno de Ecuador ha realizado cinco intervenciones carcelarias hasta el 26 de agosto.

AFP
Vista aérea de la prisión de máxima seguridad de La Roca que muestra un dron en el techo en Guayaquil, Ecuador, tomada el 12 de septiembre de 2023. Las autoridades están investigando un presunto artefacto explosivo dejado por un dron la madrugada del martes en el techo de la instalación.

STRINGER/AFP
Vista aérea de la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca muestran el daño que sufrió parte del techo luego que las autoridades hicieran la explosión controlada de un dron cargado de explosivos que iba a ser usado para un atentado.

ENRIQUE ORTIZ/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - Al menos cuatro personas murieron y otras 34 resultaron heridas el domingo en un enfrentamiento con armas de fuego y explosivos en una cárcel del suroeste de Ecuador donde en los últimos meses son usuales las reyertas, informó la autoridad penitenciaria.

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron en centros de operación de bandas del narcotráfico, que en su intento por controlar este lucrativo negocio han protagonizado enfrentamientos en los que, desde 2021, han muerto cerca de 500 reclusos.

Cerca de las 03H00 (locales) del domingo, vecinos de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, grabaron desde los exteriores los sonidos de disparos, explosiones y gritos de auxilio que salían desde el interior del centro de reclusión.

"Enfrentamientos"

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó el domingo en un comunicado que cuatro personas murieron debido a los enfrentamientos, sin precisar si todos eran reclusos.

En la mañana, el servicio había anunciado que 44 personas habían resultado heridas, pero más tarde corrigió la cifra a la baja e informó que el saldo es de 33 internos y un policía heridos.

Equipos de élite de la policía ingresaron "inmediatamente" al penal, capturaron a siete personas que serán judicializadas y retomaron el control tras el amotinamiento, agregó el SNAI.

A finales de septiembre, otra confrontación armada en esa misma cárcel causó 14 muertes, entre ellas la de un funcionario penitenciario.

Según la autoridad carcelaria, los nuevos enfrentamientos se dieron debido a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad" construida por el gobierno del presidente Daniel Noboa en la provincia costera de Santa Elena (suroeste), cuya inauguración se espera para este mes.

"Control penitenciario"

En 2024, los militares tomaron el control de las cárceles del país por orden de Noboa, quien declaró al país en un conflicto armado interno. Sin embargo, en agosto de este año, ocho de ellas, incluida la de Machala, fueron traspasadas a la policía.

La mayor matanza carcelaria en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste).

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.

FUENTE: Con información de AFP

