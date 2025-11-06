jueves 6  de  noviembre 2025
CRIMINALIDAD

Suecia planea reducir a 13 años la edad para ir a la cárcel por delitos graves

El gobierno sueco dijo que busca frenar crímenes cometidos por menores en pandilla. Asimismo, Suecia engrosa la lista de países europeos con una medida similar

La gente enciende velas en una vigilia improvisada en Orebro, Suecia, el 4 de febrero de 2025, después de un tiroteo en el centro de educación para adultos Campus Risbergska, donde alrededor de 10 personas han sido asesinadas.&nbsp;

La gente enciende velas en una vigilia improvisada en Orebro, Suecia, el 4 de febrero de 2025, después de un tiroteo en el centro de educación para adultos Campus Risbergska, donde "alrededor de 10 personas han sido asesinadas". 

Jonathan NACKSTRAND / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ESTOCOLMO.- En medio de controversias, Suecia adelanta planes para reducir a 13 años la edad de responsabilidad penal e imponer penas de cárcel a menores por los delitos más graves, como asesinatos y otros crímenes cometidos por bandas que los utilizan para ello, según reportes.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció la reforma de su ley penal para reducir la edad de imputabilidad de 15 años a 13 años de edad, como una respuesta al aumento de la criminalidad en el país.

Imagen referencial. 
MEDIDAS

Suecia planea limitar acceso a armas semiautomáticas tras tiroteo en una escuela
La gente enciende velas en una vigilia improvisada en Orebro, Suecia, el 4 de febrero de 2025, después de un tiroteo en el centro de educación para adultos Campus Risbergska, donde alrededor de 10 personas han sido asesinadas. 
CONMOCIÓN

Cerca de 10 muertos en "el peor tiroteo masivo de la historia" de Suecia

Según la Policía, las redes criminales reclutan a niños cada vez con más frecuencia para entregar armas a los menores y llevar a cabo tiroteos, homicidios y atentados con explosivos, ya que los menores de 15 años no pueden ser procesados.

"El número de presuntos delitos en los que están implicados menores de 15 años se ha duplicado en 10 años. Y los sospechosos de tiroteos mortales son cada vez más jóvenes", apuntó el gobierno de coalición, en un artículo publicado por el diario Expressen, según agencias. "Hay que poner fin a esta evolución", afirmó.

Delitos de menores en Suecia

El gobierno, que anunció hace meses la creación de unidades especiales de detención para jóvenes de entre 15 y 17 años en prisiones suecas, se dispone ahora construir centros para adolescentes de entre 13 y 14 años de edad, con esta reforma que, sostiene, resolvería un problema de inseguridad.

Por ello, los infractores menores podrían comenzar a ser enviados a estos centros de detención a partir del próximo año, según el ministerio de Justicia sueco.

El anuncio de Suecia revive las críticas de organizaciones de defensa de los derechos del niño que han advertido que rebajar el tope de edad no contribuye con el combate contra la criminalidad y pone dificultades para el proceso de rehabilitación de los infractores juveniles.

Edad para la cárcel en Europa

Otros países de Europa también tienen normas similares y varían en edades, lo que indica una tendencia a la reducción de la responsabilidad penal, según la información.

Irlanda es el país con la edad de imputabilidad penal más baja, de 10 años, dice el reporte que no señala la magnitud de criminalidad de ese país.

Alemania fija en 14 años de edad el tope de responsabilidad penal, aunque políticos conservadores piden que se reduzca a 12 años debido a la violencia.

Las leyes penales de Portugal y Luxemburgo establecen el límite de 16 años de edad, el más alto de Europa, pero se indica que la mayoría de los países del continente cuentan con sistemas de justicia juvenil orientados a privilegiar la educación y la rehabilitación.

FUENTE: Con información de AFP, DW

