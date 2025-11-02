domingo 2  de  noviembre 2025
POLÉMICA

Trasladan a Sean "Diddy" Combs a prisión de baja seguridad en Nueva Jersey

Diddy fue detenido en septiembre de 2024 y desde entonces estuvo recluido en una prisión del barrio neoyorquino de Brooklyn

El productor y músico estadounidense Sean Diddy Combs posa con el premio Global Icon en la sala de prensa durante los MTV Video Music Awards en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.&nbsp;

El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs posa con el premio Global Icon en la sala de prensa durante los MTV Video Music Awards en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023. 

AFP/Angela Weiss

NUEVA YORK.- El rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs fue trasladado el viernes 31 de octubre a una cárcel de baja seguridad en Nueva Jersey para purgar su pena de más de cuatro años por delitos relacionados con la prostitución, según registros federales.

Combs está recluido ahora en el centro Fort Dix, a unos 130 kilómetros al sur de Nueva York, una instalación conocida por sus programas de tratamiento contra la adicción a las drogas.

Lee además
Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
CONTROVERSIA

Sean "Diddy" Combs sale en libertad en mayo de 2028
Eli Cordero, reconocido pianista, arreglista y productor musical, falleció a los 52 años en un accidente automovilístico ocurrido en la madrugada del 30 de octubre en Miami
DUELO

Músico venezolano Eli Cordero muere en accidente de tránsito en Miami

El magnate de la música fue detenido en septiembre de 2024 y desde entonces estuvo recluido en una prisión del barrio neoyorquino de Brooklyn conocida por su insalubridad.

Sus abogados solicitaron el traslado de Combs, que permanecerá entre rejas hasta el 8 de mayo de 2028, según la Oficina Federal de Prisiones. Esta fecha tiene en cuenta el tiempo que ya ha pasado encerrado y la reducción de un 15% de la pena por buena conducta.

El rapero fue declarado culpable en julio de dos cargos por trasladar a personas entre estados con fines de prostitución. El jurado lo absolvió de los cargos más graves: tráfico sexual y crimen organizado.

Antes de que el juez anunciara su condena a principios de octubre, Combs se dirigió al tribunal entre lágrimas para asegurar que estaba realmente arrepentido de sus acciones.

Se disculpó con su familia así como con sus víctimas y reconoció que su comportamiento había sido repugnante, vergonzoso y enfermizo.

Combs ha apelado tanto su condena como su sentencia.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Dos nuevos imputados por robo al Louvre tras liberar 3 sospechosos

Mariah Carey protagoniza campaña navideña de Sephora

Pitbull conquista Australia como acto principal del "Fridayz Live 2025"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista parcial de la entrada de un colegio electoral en Hialeah, biblioteca pública John F Kennedy.
ARRESTO

Arrestan al candidato Juan Santana en Hialeah

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
DICTADURA

El régimen cubano bloquea la ayuda humanitaria en zonas devastadas por el huracán Melissa

Pitbull en Australia como parte del festival Fridayz Live 2025. 
MÚSICA

Pitbull conquista Australia como acto principal del "Fridayz Live 2025"

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 18 de marzo de 2025.
Opinión

¿Un tope salarial para salvar a MLB?

Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies y tomada el 22 de junio de 2025, muestra un cráter tras los ataques de EEUU a la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz en el centro de Irán.
CONFLICTO

Irán confirma que uranio enriquecido está bajo escombros de instalaciones bombardeadas por EEUU en junio

Te puede interesar

El abogado español Luis Portero apela por la aprobación de las peticiones.
CRITERIO LEGAL

¿Qué hay con la nacionalidad española y descendientes de sefardíes?

Por JESÚS HERNÁNDEZ
El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
SEGURO SOCIAL

Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

Precinto electoral en la sede del Ayuntamiento de Miami.
FUTURO POLÍTICO

Miami encara una reñida elección por la alcaldía y escaños en la Comisión

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
DICTADURA

El régimen cubano bloquea la ayuda humanitaria en zonas devastadas por el huracán Melissa

Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies y tomada el 22 de junio de 2025, muestra un cráter tras los ataques de EEUU a la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz en el centro de Irán.
CONFLICTO

Irán confirma que uranio enriquecido está bajo escombros de instalaciones bombardeadas por EEUU en junio