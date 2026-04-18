Alec Baldwin enfrenta juicio civil por presunta negligencia en tiroteo de "Rust"

El actor estadounidense Alec Baldwin en el juicio en su contra por homicidio involuntario en Santa Fe, Nuevo México, durante la grabación de la película Rust.

MIAMI.- Un juez ordenó que Alec Baldwin comparezca ante un tribunal civil en octubre para determinar si disparó negligentemente un arma en el set de Rust. El caso de homicidio involuntario contra Baldwin fue desestimado en 2024, luego de que se dictaminara que la fiscalía había ocultado pruebas.

Sin embargo, el actor continúa enfrentando varias demandas por el tiroteo ocurrido en octubre de 2021 en Santa Fe, Nuevo México, que resultó en la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

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Serge Svetnoy, un técnico de iluminación que se encontraba en el set, ha alegado haber sufrido angustia emocional debido a la negligencia de Baldwin y la producción.

Baldwin ha declarado que desconocía que el arma estuviera cargada con una bala real —una grave violación de los protocolos de seguridad— y que él no apretó el gatillo.

El caso

En un fallo sumario emitido el viernes, el juez Maurice Leiter del Tribunal Superior de Los Ángeles autorizó que el caso procediera a juicio. Rechazó los argumentos de la defensa presentados por Rust Movie Productions y Baldwin, quienes alegaban que no eran legalmente responsables de la seguridad en el set.

“Un jurado razonable podría concluir que el Sr. Baldwin ignoró imprudentemente la probabilidad de que apuntar con un arma a alguien, con el dedo en el gatillo, le causara angustia emocional”, escribió el juez.

Svetnoy no resultó herido en el tiroteo, aunque alegó haber sentido un silbido del disparo y haber oído un fuerte estruendo. El juez desestimó su demanda por agresión, al no encontrar pruebas de que Baldwin tuviera la intención de dañar a nadie.

Pero si el caso llega a juicio —y no se llega a un acuerdo extrajudicial—, Baldwin volverá a enfrentarse a preguntas sobre si actuó imprudentemente al apuntar con un arma al equipo y apretar el gatillo.