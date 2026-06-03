miércoles 3  de  junio 2026
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Irán obtiene visados para entrar en México, donde se concentrará en el Mundial

Por ahora, la selección de Irán, que tendrá su campo base en Tijuana, no tiene visados para entrar en Estados Unidos, donde jugará sus partidos de primera ronda

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.

ATTA KENARE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN.- La selección nacional de fútbol de Irán obtuvo los visados para viajar a México, donde tendrá su campo base durante el Mundial, anunció la televisión estatal del país citando al embajador en Turquía, donde se encuentran los jugadores.

"Los visados de los jugadores iraníes se han expedido en 48 horas, sin su presencia física y sin toma de huellas dactilares en la embajada de México", declaró el embajador Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

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Por el momento, la selección iraní, que tendrá su campo base en Tijuana, no tiene visados para entrar en Estados Unidos, donde disputará los tres partidos de la primera fase.

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Los iraníes deben disputar sus dos primeros partidos en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio.

Su último encuentro de la primera fase será contra Egipto, el 26 de junio en Seattle.

Actualmente concentrado en la ciudad turca de Antalya, el equipo llegará a México el domingo, con previa escala el sábado en España.

Irán debe disputar un partido amistoso contra Mali el jueves en Antalya, después de haberse enfrentado allí a Gambia el viernes (victoria por 3-1).

Pierre Sage dejaría al Lens

Pierre Sage va a dejar su puesto como entrenador del Lens, dijo el miércoles a la AFP una fuente cercana al club, lo que confirmaría informaciones de varios medios franceses, entre ellos el diario deportivo de referencia en el país, L'Équipe.

Sage saldría solo un año después de su llegada y luego de la mejor temporada de la historia del club, con un subcampeonato en la Ligue 1 y el primer título en la Copa de Francia.

Según la prensa deportiva, Sage se comprometerá próximamente con el club londinense Crystal Palace.

La salida del Lens llegaría para Sage, de 47 años, después de las declaraciones de las últimas semanas, en las que tiró balones fuera cuando era preguntado sobre la próxima temporada, a pesar de tener contrato con el equipo galo hasta junio de 2028.

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Si finalmente se confirma su paso al Crystal Palace, Sage apostaría por un campeonato de mayor prestigio deportivo y también por un contrato más lucrativo.

Después de la marcha de Franck Haise en 2024 y la de Will Still en 2025, luego de solo una temporada, el Lens afronta la preparación de su regreso a la Liga de Campeones sin saber quién estará a los mandos de un banquillo donde no consigue tener estabilidad.

El Crystal Palace, campeón esta temporada de la Conference League, jugará la Europa League el próximo curso.

FUENTE: AFP

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