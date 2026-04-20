lunes 20  de  abril 2026
BALACERA

Hombre bajo custodia tras tiroteo contra un conductor en el noroeste de la ciudad

La víctima fue localizada con heridas de bala dentro de su vehículo, según la policía

Samuel Saintremy, de 32 años.

Samuel Saintremy, de 32 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - El Departamento de Policía de Miami (MPD) informó sobre el arresto el domingo de un hombre en relación con un tiroteo ocurrido en un estacionamiento al noroeste de la ciudad donde el conductor de un vehículo resultó herido por impactos de bala, según informaron las autoridades.

El detenido fue identificado como Samuel Saintremy, de 32 años, quien enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado con un artefacto mortal, uso de un arma durante la comisión de un delito grave y disparos en un lugar público, de acuerdo con el informe policial.

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Según las autoridades, el propio implicado se comunicó con los agentes y manifestó que accionó el arma luego de que el ocupante de un carro Nissan marca azul intentara arrollarlo, versión que forma parte de la investigación en curso.

El sistema de detección acústica registró cuatro alertas en el área donde ocurrió el incidente, exactamente en la intersección de la calle 71 y Northwest Miami Court, lo que permitió a los oficiales ubicar la escena.

Al llegar, los funcionarios públicos encontraron a la víctima dentro del auto con varias heridas de bala. De acuerdo con el reporte, fue asistida en el lugar hasta la llegada de equipos de emergencia, que lo trasladaron aún centro médico cercano.

Durante la intervención, la policía recuperó una pistola de la marca Smith & Wesson. El informe precisa que el detenido tenía un cargador vacío y otro abastecido con munición calibre .40. En el área también se localizaron 15 casquillos percutidos.

MDP indicó que testigos reportaron haber escuchado varias detonaciones, aunque no presenciaron directamente lo ocurrido.

Como parte de la investigación, las fuerza del orden revisaron imágenes de videovigilancia de un parqueo cercano, donde se observa una discusión previa entre ambas personas. Posteriormente, el chofer ingresa a su vehículo y se produce un movimiento del automóvil en dirección al sospechoso.

El informe policial precisa que la calidad del video no permitió determinar con claridad si el vehículo llegó a impactar al detenido, por lo que ese elemento continúa bajo análisis.

Este lunes en una primera audiencia el presunto responsable fue informado de sus derechos mientras continúa las labores de los detectives para esclarecer la secuencia de los hechos.

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