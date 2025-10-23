viernes 24  de  octubre 2025
CICLÓN

Tormenta tropical Melissa avanza por el Caribe

Según el último boletín del CNH emitido el martes por la mañana, la tormenta se localizaba a unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití

Tormenta tropical Melisa, 2025

Tormenta tropical Melisa, 2025

NOOA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La tormenta tropical Melissa, con vientos sostenidos de 45 millas por hora, unos 72 km por hora, avanza por el Caribe central rumbo a la costa sur de Jamaica.

Esta es la decimotercera tormenta con nombre en el Atlántico en lo que va de año.

Lee además
Un hombre camina cerca de coches apilados tras las inundaciones mortales en Sedavi, al sur de Valencia, en el este de España, el 30 de octubre de 2024.
METEOROLOGÍA

España en alerta roja por lluvias y tormenta "potencialmente peligrosa"
tormenta tropical imelda transita por bahamas
El Diario en 90 Segundos

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Aunque por el momento no se prevén impactos importantes en Estados Unidos continental, la trayectoria e intensidad de Melissa presentan cierta incertidumbre para las islas caribeñas y Centroamérica.

Se espera que la tormenta reduzca su velocidad, debido al debilitamiento de las corrientes de dirección, lo que la mantendrá sobre el Caribe. La autoridad meteorológica, con sede en Miami, pronostica un giro gradual hacia el norte y el noroeste.

No obstante, los modelos de trayectoria a largo plazo, conocidos como "modelos de espagueti", muestran múltiples escenarios posibles. Varias proyecciones indican que la tormenta podría pasar sobre Haití, aunque también existe la posibilidad de que se dirija hacia Cuba o incluso gire hacia Centroamérica, manteniendo en alerta a la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NHC_Atlantic/status/1980637739553866070&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Nace Lorenzo, la nueva tormenta tropical en el Atlántico ¿Cuál es su trayectoria?

María Corina Machado: Industrias básicas serán "potenciadas" a gran nivel, cuando llegue la libertad

Guatemala extradita a EEUU a ciudadano acusado de tráfico de personas por la muerte de 56 migrantes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un momento lleno de amor: Alexis y Lili junto a su pequeña Lía, celebrando su llegada al mundo.
FELICIDAD

Nace Lía, hija del periodista Alexis Boentes y su esposa Lili Egüe

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Comienza la cuenta regresiva: salario en Florida rumbo a 15 dólares la hora
ECONOMÍA

Florida estudia excepción al salario mínimo de $14 para ciertos trabajadores, ¿a quiénes afectaría?

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Visita de Paul Renner al Museo de la Brigada 2506. 
FLORIDA

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania