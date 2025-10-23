Tormenta tropical Melissa avanza por el Caribe

La tormenta tropical Melissa, con vientos sostenidos de 45 millas por hora, unos 72 km por hora, avanza por el Caribe central rumbo a la costa sur de Jamaica.

Esta es la decimotercera tormenta con nombre en el Atlántico en lo que va de año.

Aunque por el momento no se prevén impactos importantes en Estados Unidos continental, la trayectoria e intensidad de Melissa presentan cierta incertidumbre para las islas caribeñas y Centroamérica.

Se espera que la tormenta reduzca su velocidad, debido al debilitamiento de las corrientes de dirección, lo que la mantendrá sobre el Caribe. La autoridad meteorológica, con sede en Miami, pronostica un giro gradual hacia el norte y el noroeste.

No obstante, los modelos de trayectoria a largo plazo, conocidos como "modelos de espagueti", muestran múltiples escenarios posibles. Varias proyecciones indican que la tormenta podría pasar sobre Haití, aunque también existe la posibilidad de que se dirija hacia Cuba o incluso gire hacia Centroamérica, manteniendo en alerta a la región.

NHC will initiate advisories on Tropical Storm Melissa (formerly AL98), located over the Caribbean Sea, at 1100 AM EDT (1500 UTC). — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 21, 2025

FUENTE: Redacción