jueves 9  de  octubre 2025
Trinidad y Tobago obtiene autorización de EEUU para explotación de gas con Venezuela

La autorización llega en medio del despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas internacionales del Caribe sur, cercanas a Venezuela

Trinidad y Tobago declaró el 9 de octubre de 2025 que había recibido autorización de Estados Unidos para explorar un yacimiento de gas costa afuera que comparte con Venezuela, tras la suspensión de las operaciones en abril por orden de Washington. Vista del yacimiento petrolífero Icacos, en el extremo suroeste de Trinidad y Tobago, a 10 km de Venezuela, el 9 de septiembre de 2023.

PATRICK FORT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PUERTO ESPAÑA - Trinidad y Tobago anunció este jueves que recibió autorización de Estados Unidos para explorar un campo de gas que desarrolla con Venezuela en la frontera marítima entre ambos países, después de que las operaciones se paralizaran en abril debido a un embargo de Washington.

La autorización llega en medio del despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas internacionales del Caribe sur cercanas a Venezuela.

"El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha otorgado la licencia OFAC solicitada por el gobierno y la Compañía Nacional de Gas para continuar la exploración del yacimiento de gas Dragón", dijo el fiscal General de Trinidad y Tobago, John Jeremie.

Los dos países firmaron en 2023 un acuerdo con Shell para la producción y exportación de gas del yacimiento Dragón, en medio del embargo petrolero impuesto por Washington a Venezuela en 2019.

"Suspensión de licencias"

El permiso para la producción fue revocado en abril en medio de una ola de suspensiones de licencias que Estados Unidos había otorgado a compañías petroleras para que pudieran operar en Venezuela, aunque posteriormente autorizó una operación limitada de Chevron.

"El otorgamiento de esta licencia permitirá al gobierno y a la NGC (Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago) entablar negociaciones con el régimen de Venezuela y otros estados para avanzar en el proyecto Dragon Gas sin infringir las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos ni la legislación estadounidense", explicó Jeremie.

El campo Dragón tiene 120,000 millones de metros cúbicos de gas y se encuentra ubicado en el noreste de Venezuela.

El yacimiento Dragón se encuentra en aguas venezolanas al noreste de Venezuela, cerca de la frontera marítima con Trinidad y Tobago, pero cerca de los yacimientos trinitarios operados por Shell.

FUENTE: Con información de AFP

