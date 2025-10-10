Ante presión internacional, régimen de Maduro permite visitas a algunos presos políticos incomunicados

CARACAS. - En medio de la presión internacional, el régimen de Nicolás Maduro autorizó visitas a algunos de los presos políticos que llevaban tiempo incomunicados. Dentro de este grupo se encuentra el abogado Perkins Rocha, quien fue el asesor jurídico de la oposición democrática venezolana para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y que pudo ser visitado por esposa tras un año, un mes y 11 días preso.

“Está muy delgado, pudo haber perdido entre 10 y 15 kilos, pero está fuerte, sereno y en pie. Yo estaba muy preocupada porque no sabía lo que iba a ver después de más de un año y me alegró el alma verlo siendo él mismo”, señaló Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, en entrevista con NTN24.

Rocha, según informó Vente Venezuela, "tiene una válvula cerebral tras graves problemas de salud: hidrocefalia, meningitis, tuberculosis cerebral y peritonitis".

El régimen también permitió, entre otros, la visita al activista Jesús Armas, tras casi 10 meses en la cárcel.

"Agradecemos profundamente a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, a otros familiares de presos políticos que nos hemos acompañado y dado fuerza en este tiempo, a los periodistas, y a todos los vecinos de Caracas que siempre han estado muy cerca de Jesús", dijo Sairam Rivas, activista y pareja de Armas, este jueves 9 de octubre a través de sus redes sociales.

Rivas señaló que la familia vivió meses muy duros, en medio de "esta cruel incomunicación". Agregó que los padres de Armas, "por primera vez, han podido abrazarlo. Jesús se mantiene firme y sólido en sus convicciones, con la certeza de que saldrá fortalecido en medio de tanta injusticia".

Firmeza en la cárcel

Por su parte, la esposa del opositor Enrique Márquez informó que pudieron verlo tras nueve meses de confinamiento. Márquez fue rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) y candidato presidencial.

"Estos meses han sido difíciles para todos nosotros, pero quiero compartir con ustedes que Enrique se encuentra en perfecto estado de salud, fuerte, firme y más convencido que nunca de sus principios y valores. Gracias por todo el apoyo, muestras de afecto, respeto y solidaridad que hemos recibido en estos meses difíciles. Hacemos votos porque pueda materializarse en el muy corto plazo la libertad de todos los prisioneros de conciencia", señaló Sonia Lugo de Márquez en sus redes sociales.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela, Sairam Rivas, NTN24