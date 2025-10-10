viernes 10  de  octubre 2025
DDHH

Ante presión internacional, régimen de Maduro permite visitas a algunos presos políticos incomunicados

El abogado Perkins Rocha, quien fue asesor de la oposición, pudo ver a sus esposa tras un año. El régimen también permitió visitas al dirigente Enrique Márquez

Abogado Perkins Rocha, uno de los presos políticos con medida de protección.

Abogado Perkins Rocha, uno de los presos políticos con medida de protección.

Cortesía Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - En medio de la presión internacional, el régimen de Nicolás Maduro autorizó visitas a algunos de los presos políticos que llevaban tiempo incomunicados. Dentro de este grupo se encuentra el abogado Perkins Rocha, quien fue el asesor jurídico de la oposición democrática venezolana para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y que pudo ser visitado por esposa tras un año, un mes y 11 días preso.

“Está muy delgado, pudo haber perdido entre 10 y 15 kilos, pero está fuerte, sereno y en pie. Yo estaba muy preocupada porque no sabía lo que iba a ver después de más de un año y me alegró el alma verlo siendo él mismo”, señaló Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, en entrevista con NTN24.

Lee además
Abogado Perkins Rocha, uno de los presos políticos con medida de protección.
DDHH

Vente Venezuela exige atención médica urgente para tres presos políticos
En septiembre, durante la protesta ante la embajada de Italia en Caracas, abogaron por una Canonización sin presos políticos. Esto ante la próxima ceremonia de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.
VENEZUELA

Iglesia católica exige libertad para presos políticos antes de la canonización de nuevos santos

Rocha, según informó Vente Venezuela, "tiene una válvula cerebral tras graves problemas de salud: hidrocefalia, meningitis, tuberculosis cerebral y peritonitis".

El régimen también permitió, entre otros, la visita al activista Jesús Armas, tras casi 10 meses en la cárcel.

"Agradecemos profundamente a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, a otros familiares de presos políticos que nos hemos acompañado y dado fuerza en este tiempo, a los periodistas, y a todos los vecinos de Caracas que siempre han estado muy cerca de Jesús", dijo Sairam Rivas, activista y pareja de Armas, este jueves 9 de octubre a través de sus redes sociales.

Rivas señaló que la familia vivió meses muy duros, en medio de "esta cruel incomunicación". Agregó que los padres de Armas, "por primera vez, han podido abrazarlo. Jesús se mantiene firme y sólido en sus convicciones, con la certeza de que saldrá fortalecido en medio de tanta injusticia".

Firmeza en la cárcel

Por su parte, la esposa del opositor Enrique Márquez informó que pudieron verlo tras nueve meses de confinamiento. Márquez fue rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) y candidato presidencial.

"Estos meses han sido difíciles para todos nosotros, pero quiero compartir con ustedes que Enrique se encuentra en perfecto estado de salud, fuerte, firme y más convencido que nunca de sus principios y valores. Gracias por todo el apoyo, muestras de afecto, respeto y solidaridad que hemos recibido en estos meses difíciles. Hacemos votos porque pueda materializarse en el muy corto plazo la libertad de todos los prisioneros de conciencia", señaló Sonia Lugo de Márquez en sus redes sociales.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela, Sairam Rivas, NTN24

Temas
Te puede interesar

Familiares de presos políticos se movilizan para franquear la incomunicación oficial

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles

Más protestas callejeras en La Habana y el régimen responde con amenazas y culto a la personalidad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
GALARDÓN

La líder venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

La fiscal general de Nueva York Letitia James acusada de fraude hipotecario.
JUSTICIA

Fiscal de Nueva York Letitia James acusada por fraude hipotecario

La Corte Suprema de Estados Unidos ya le había negado el año pasado una apelación, pero en esta ocasión la Corte Suprema de Florida esperará un fallo de dicho tribunal federal sobre el cóctel utilizado en las ejecuciones con inyección letal en un caso.
EEUU

Suspenden la ejecución de hombre con autismo condenado por muerte de su hija en Texas

Imagen satelital cortesía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Subdivisión de Meteorología Regional (RAMMB) muestra el huracán Helene azotando el Caribe el 24 de septiembre de 2024.
¿Más huracanes?

El fenómeno climático "La Niña" está de vuelta, ¿cuál será el impacto en el mundo?

Te puede interesar

María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país  
AMÉRICA LATINA

El Nobel de la Paz para María Corina Machado es el séptimo en Latinoamérica desde 1901

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora María Corina Machado tras se secuestrada y posteriormente liberada por el régimen
VENEZUELA

Líderes mundiales celebran reconocimiento a María Corina Machado

Fachada de una tienda Publix en Miami-Dade 
DECISIÓN CONTROVERSIAL

Publix se adapta a nueva ley de Florida y autoriza el porte visible de armas en sus tiendas

La fiscal general de Nueva York Letitia James acusada de fraude hipotecario.
JUSTICIA

Fiscal de Nueva York Letitia James acusada por fraude hipotecario

El dictador venezolano,Nicolás Maduro (der.), hablando con el ministro de Defensa del chavismo, Vladimir Padrino López (izq.), durante ejercicios militares en un campo de entrenamiento en Caracas.
POLÍTICA

El crimen transnacional en América latina está carcomiendo sus democracias