Miami-Dade aprueba primera fase de presupuesto de $14.200 millones

MIAMI. - Después de una extensa audiencia pública, varias horas de debate y la presentación de enmiendas, la Comisión de Miami-Dade aprobó en primera lectura los principales componentes del presupuesto de 14.2 mil millones de dólares propuesto por la alcaldesa Daniella Levine Cava para el año fiscal 2026-2027, con especial atención al transporte público, la seguridad y la capacidad del Condado para afrontar un escenario de menores ingresos.

Durante la sesión fueron aprobados los artículos A, B, C, D y F, relacionados con las tasas de impuestos, el fondo general, las áreas no incorporadas y el Distrito de Bomberos y Rescate. La Comisión también avanzó el artículo E, correspondiente al presupuesto del Área de Servicios Municipales no Incorporada, conocido como UMSA.

El nuevo presupuesto deberá entrar en vigor el 1 de octubre de 2026 y permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de 2027. Antes de su adopción definitiva, los comisionados celebrarán una segunda audiencia pública el 17 de septiembre, cuando podrán introducir nuevos cambios.

La propuesta de Levine Cava asciende a 14.200 millones de dólares, aproximadamente 1.000 millones más que el presupuesto vigente. Sin embargo, la alcaldesa sostuvo que ese crecimiento no significa que el Condado cuente con dinero libre para ampliar programas, debido al encarecimiento de las operaciones, el aumento de los costos laborales y la reducción de algunos recursos estatales y federales.

Reclamos ciudadanos

Durante las primeras tres horas de la audiencia, residentes, activistas y representantes de organizaciones comunitarias expusieron sus preocupaciones ante la Comisión.

Las intervenciones abordaron la protección del medioambiente, los fondos destinados a las artes y la cultura, el respaldo a organizaciones sin fines de lucro, la seguridad pública y, de manera insistente, el funcionamiento del sistema de transporte.

También comparecieron representantes de las oficinas constitucionales del Condado, que defendieron sus necesidades operativas y solicitaron recursos suficientes para cumplir sus nuevas responsabilidades.

Una parte considerable del debate posterior entre los comisionados se concentró en los recortes de rutas, el costo del servicio, el futuro de MetroConnect y la necesidad de encontrar una fuente estable de ingresos para el transporte público.

Disciplina fiscal

Antes de comenzar la discusión de los artículos, Levine Cava explicó que el presupuesto fue elaborado en momentos de fuerte presión económica para las familias de Miami-Dade.

“Nuestras familias están luchando con el alto costo de vida y con la dificultad para pagar sus necesidades básicas”, señaló. “Así como los residentes están vigilando cada dólar, nosotros también lo hacemos y debemos hacerlo”.

La alcaldesa aseguró que su administración mantuvo la tasa de amillaramiento en su nivel históricamente bajo, después de reducirla durante dos años consecutivos. Según explicó, la tasa se encuentra en su punto más bajo desde 1982 y la propuesta no contempla aumentarla.

No obstante, advirtió que los ingresos derivados del crecimiento de las propiedades se han desacelerado, mientras los gastos del gobierno continúan aumentando por encima de ese ritmo.

Como parte de la iniciativa “Wise 305”, la administración identificó 121 millones de dólares en ahorros y eliminó más de 400 puestos financiados por el fondo general. Levine Cava dijo que los departamentos tuvieron que revisar sus presupuestos tres veces para encontrar reducciones.

A pesar de esos recortes, sostuvo que la propuesta evita disminuir los recursos destinados a parques, bibliotecas, vivienda, programas culturales y organizaciones comunitarias.

Seguridad pública

Levine Cava afirmó que la seguridad pública fue protegida frente a los ajustes aplicados al resto de los departamentos. Mientras las agencias del fondo general debieron limitar su crecimiento aproximadamente al 3%, las áreas de seguridad pública recibieron autorización para crecer hasta el 6%.

Esa categoría incluye a la Oficina del Sheriff, Correcciones y Rehabilitación, Bomberos, Manejo de Emergencias y la Oficina del Médico Forense.

La propuesta contempla 55 millones de dólares adicionales para la Oficina del Sheriff y cerca de 200 puestos nuevos. Según la alcaldesa, la asignación elevaría el financiamiento y la plantilla policial a los niveles más altos registrados por el Condado.

Sin embargo, varios comisionados consideraron insuficiente la cantidad frente a la petición presentada por el sheriff. Por iniciativa del comisionado Roberto González, la Comisión ordenó a la administración identificar todos los fondos legalmente disponibles para atender esa solicitud y presentar diferentes escenarios antes de la audiencia del 17 de septiembre.

González aclaró que la administración deberá mostrar dónde podría encontrarse el dinero y qué programas tendrían que ser reducidos. La decisión final sobre cualquier recorte correspondería a la Comisión.

La alcaldesa había advertido previamente que “cada dólar de este presupuesto está programado” y que cualquier incremento para una agencia obligaría a identificar qué otro gasto sería eliminado.

En este punto, se habló de destinar más fondos provenientes de RedSpeed, las cámaras que controlan el exceso de velocidad, a la oficina del Sheriff. Algunos comisionados se opusieron a la idea ya que parte de este dinero se destina a las 13 oficinas de los distintos de los propios comisionados.

Transporte a discusión

El sistema de transporte ocupó buena parte del debate. Levine Cava explicó que solo alrededor del 12% de los gastos de transporte se cubre con el dinero recaudado de los pasajeros. El resto depende principalmente de fondos públicos.

La contribución del Condado ascendería a 336 millones de dólares, unos 66 millones más que en el año fiscal anterior. Aun así, la administración propuso recortes de rutas y cambios en el servicio debido al déficit operativo.

“Necesitamos aumentar la tarifa del transporte. Esa es realmente la conclusión”, afirmó Levine Cava. La alcaldesa reconoció que pueden encontrarse ahorros adicionales, pero insistió en que las medidas aisladas no resolverán un problema financiero que calificó de “sistémico”.

La comisionada Raquel Regalado presentó una propuesta para reducir de 4,5 millones a 1 millón de dólares la asignación de MetroConnect, negociar una modificación del contrato y ofrecer a los usuarios un crédito de 3,75 dólares por viaje. Los 3,5 millones restantes se utilizarían para restaurar servicios de autobús antes de las 5:59 de la mañana.

Regalado argumentó que el subsidio anual por usuario de MetroConnect se acerca a los 500 dólares, mientras el respaldo destinado a los pasajeros afectados por la reducción de autobuses en la madrugada equivale a unos 113 dólares por persona.

“No estoy pidiendo eliminar el servicio. Estoy pidiendo continuidad y equidad”, sostuvo la comisionada.

La propuesta generó reservas porque MetroConnect atiende a unos 8.000 pasajeros y su contrato actual paga al operador por hora, no por cada viaje. Funcionarios de transporte indicaron que sería necesario negociar con la compañía y analizar si su plataforma puede aplicar el crédito propuesto.

Tiempo para cambios

La comisionada Eileen Higgins reconoció el valor de explorar nuevas fuentes de ingresos, pero cuestionó que una transformación de esa magnitud fuera planteada apenas dos semanas antes de la aprobación definitiva del presupuesto.

“Me gusta la idea y la apoyo, pero me preocupa el plazo y si realmente se puede lograr algo para este ciclo presupuestario”, expresó Higgins. Lo mismo solicité el comisionado René García.

La directora de Transporte, Stacy L. Miller, explicó que el departamento había realizado análisis sobre el posible impacto de cobrar tarifas en determinados servicios, pero todavía no había calculado todos los costos tecnológicos y operativos de implementar esos cambios.

El presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, también rechazó precipitar una decisión sobre MetroConnect sin conocer las alternativas que tendrían los pasajeros.

Rodriguez sostuvo que la igualdad no puede medirse únicamente por el monto del subsidio. A su juicio, también debe considerarse si los usuarios cuentan con una ruta de autobús, un trolley u otra opción para llegar a su destino.

“Ocho mil personas son muchas vidas”, recalcó el presidente, quien declinó realizar una votación informal sobre la propuesta y pidió desarrollar un plan más completo antes de decidir.

Aunque no prosperó de inmediato el cambio de financiamiento de MetroConnect, sí avanzaron instrucciones para que la administración presente información detallada sobre los costos operativos y de mantenimiento del Metromover y para reclamar a la ciudad de Miami u otras entidades los gastos asumidos por el Condado durante el FIFA Fan Festival en Bayfront Park.

En primera audiencia

El artículo A, aprobado por nueve votos contra cuatro, estableció una tasa de 4,5740 mills para el fondo general del Condado. Aunque representa un 5,63% más que la denominada tasa de reversión -rolled-back rate- calculada por el Estado, no supone un incremento de la tasa nominal respecto al nivel propuesto por la administración.

Es decir, la tasa de reversión indica cuál tendría que ser la tasa de amillaramiento para que un gobierno local recaude aproximadamente el mismo impuesto a la propiedad que el año anterior, excluyendo las nuevas construcciones entre otros factores. Porque, aunque el Condado mantenga sin cambios la tasa de amillaramiento, puede recaudar más en concepto de impuesto de la propiedad e incluso algunos propietarios pagar una factura mayor.

El artículo B, relacionado con el pago de la deuda respaldada por impuestos, recibió 12 votos a favor y uno en contra. Fijó una tasa combinada de 0,3937 mills para obligaciones como el programa Building Better Communities, Safe Neighborhood Parks y proyectos de Jackson Health System.

El artículo C, correspondiente al presupuesto del fondo general, fue aprobado con las modificaciones incorporadas por la administración y las enmiendas aceptadas durante la audiencia.

El artículo D fijó en 1,9090 mills la tasa para las operaciones de UMSA y obtuvo 10 votos a favor y tres en contra.

Por su parte, el artículo F estableció en 2,3965 mills la tasa del Distrito de Bomberos y Rescate de Miami-Dade. Ese componente fue aprobado por unanimidad.

Estas votaciones corresponden a la primera audiencia. Las tasas y el presupuesto todavía requieren la aprobación definitiva de la Comisión en la audiencia del 17 de septiembre.

La Enmienda 3

Levine Cava pidió actuar con cautela ante la posibilidad de que los votantes aprueben la Enmienda 3 en las elecciones de noviembre, una propuesta que reduciría los ingresos provenientes de los impuestos a la propiedad destinados a los gobiernos locales.

Según la alcaldesa, si la enmienda resulta aprobada, el Condado tendría que revisar nuevamente sus cuentas y realizar ajustes adicionales.

También advirtió que las reservas financieras de Miami-Dade son bajas y “no sostenibles”. Por esa razón, recomendó que cualquier superávit inesperado o dinero no utilizado que devuelvan las oficinas constitucionales sea destinado prioritariamente a fortalecer esas reservas.

“Este es un presupuesto fiscalmente prudente, responsable y transparente”, defendió Levine Cava. “Prioriza la seguridad pública, preserva los servicios esenciales y comienza a preparar al Condado para los desafíos financieros que se avecinan”.

La discusión continuará el 17 de septiembre, cuando la Comisión deberá resolver las diferencias sobre el transporte, las tarifas, el presupuesto de la Oficina del Sheriff y otras partidas importantes antes de aprobar el plan fiscal definitivo.