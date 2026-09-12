Trump asegura que la reunificación de Irlanda "sería fantástica" y "eventualmente" sucederá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda tras pronunciar un discurso en un acto especial durante su visita a la residencia del embajador estadounidense en Dublín, la capital de Irlanda, el 12 de septiembre de 2026

DUBLÍN.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el sábado que le "encantaría ver" una Irlanda unificada. Esto al intervenir en un tema sensible en el inicio de su visita de dos días al país que transcurre entre citas diplomáticas y golf.

Tras reunirse con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en Dublín, Trump señaló que la reunificación de la República de Irlanda e Irlanda del Norte, separadas desde hace más de un siglo, sería "algo fantástico".

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El mandatario republicano señaló a los periodistas: "Por la forma en que lo veo, eventualmente sucederá. Bien podría suceder ahora". Añadió que "el Reino Unido tendrá algo que decir al respecto, obviamente".

Hasta ahora, Estados Unidos había mantenido una postura de neutralidad sobre el tema.

La isla de Irlanda está dividida entre la República de Irlanda, en el sur, e Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, desde 1921. Dado el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que acabó con tres décadas de violencia sectaria en Irlanda del Norte con un saldo de 3.000 personas muertas, se puede celebrar un referéndum si el gobierno británico determina que es probable que una mayoría de la población de Irlanda del Norte esté a favor de unirse a la República de Irlanda.

Ante esto, los habitantes de la República de Irlanda también tendrían que votar a favor para que se produzca la reunificación.

El mes pasado, el primer ministro británico, Andy Burnham, señaló que un referéndum sobre la unidad estaba "fuera de la mesa". Consultado sobre los comentarios de Trump, un portavoz de su oficina en Downing Street remitió a los periodistas a las declaraciones que Burnham hizo el miércoles en el Parlamento, cuando prometió "respetar el Acuerdo de Viernes Santo al 100%".

Tras su reunión con Micheál Martin, Trump se dirigió a su campo de golf en Doonbeg, en la costa oeste, para asistir al torneo de golf Irish Open. De acuerdo con la AFP, una manifestación en contra de Trump en el centro de Dublín reunió a varios miles de personas, muchas de las cuales portaban banderas palestinas.

Sobre Irán

La presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, dijo este sábado a Trump que "la normalización de la guerra y el genocidio es inaceptable", esto en referencia a la guerra con Irán y la ofensiva militar israelí contra los territorios palestinos.

"Le he trasladado la firme opinión del pueblo irlandés de que la normalización de la guerra y del genocidio jamás se pueden aceptar", dijo Connolly en un comunicado oficial luego del encuentro de 20 minutos en Dublín.

La mandataria irlandesa apeló a los "fuertes vínculos" de siglos de antigüedad entre los dos países para "hablar francamente al otro".

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press