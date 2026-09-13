domingo 13  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

Aseguran que Lady Gaga y Michael Polanski están felices con la llegada del bebé

Una fuente señaló que tanto la artista como el empresario decidieron tomarse un tiempo libre de compromisos profesionales durante el verano para pasar tiempo con su primogénito

La actriz y cantante Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película Joker: Folie à deux, presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2024.&nbsp;

La actriz y cantante Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película "Joker: Folie à deux", presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2024. 

AFP/Alberto Pizzoli
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Lady Gaga y su prometido se estrenaron como padres recientemente. De manera sorpresiva, se pudo conocer que la cantante y actriz había dado la bienvenida a su primer hijo junto a Michel Polanski, con quien mantiene una relación desde el 2020.

Ahora, una fuente cercana a la pareja ha asegurado a la revista People que ambos están felices de este nuevo capítulo de sus vidas.

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"Ambos irradian felicidad cuando hablan de ser padres. Michael parece más ligero, más feliz”, comentó el informante.

Asimismo, señaló que tanto la artista como el empresario decidieron tomarse un tiempo libre de compromisos profesionales durante el verano para pasar tiempo con su primogénito.

Fue el viernes 11 de septiembre que People y Page Six confirmaron que la pareja había agrandado la familia. Se desconoce detalles como el nombre del bebé y su llegada al mundo.

Relación

Gaga y Polansky fueron vinculados en 2020 durante una fiesta de año nuevo en Las Vegas.

Apenas unas semanas después, se dejaron ver juntos y muy cariñosos en el Super Bowl de Miami.

Al declararse el confinamiento por la pandemia de COVID-19, la pareja pasó la cuarentena juntos, lo que fortaleció aún más su vínculo.

Aunque han mantenido su relación lejos de las redes y los medios, en julio de 2024, la artista reveló su compromiso con Polansky durante los Juegos Olímpicos de París.

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