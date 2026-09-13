Líder del Congreso respalda promesa de Trump de entregar $5.000 a los votantes

MIAMI.- El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dijo este domingo que está dispuesto a trabajar en el Congreso para viabilizar la promesa del presidente Donald Trump de entregar un cheque de 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos se imponen en las elecciones de medio término.

"Me comprometo a que el Congreso trabajará en ello y encontrará un consenso, tal como tengo que hacer con todo lo demás", señaló Johnson durante una entrevista con el programa Meet the Press , de NBC, al ser consultado sobre la propuesta del mandatario.

Nueva política Trump plantea ayudas de hasta $9.000 por hijo para familias con un padre dedicado al hogar

Trump anunció la iniciativa el miércoles durante la Convención Republicana en Dallas, donde planteó entregar un "dividendo" de 5.000 dólares a los votantes si el Partido Republicano gana las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Johnson señaló que el Congreso deberá estudiar la propuesta y determinar cómo llevarla adelante. El plan necesitaría la aprobación legislativa para autorizar el desembolso de los fondos.

El costo de entregar 5.000 dólares a más de 240 millones de adultos en Estados Unidos superaría los 1,2 billones de dólares, de acuerdo con estimaciones difundidas por medios estadounidenses.

Una propuesta que necesita al Congreso

Los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes tras obtener 220 escaños en las elecciones de 2024, frente a los 215 alcanzados por los demócratas.

Johnson calificó a Trump como un "gran generador de ideas", aunque posteriormente matizó su respaldo a la iniciativa durante una entrevista con CNN y reconoció que todavía quedan por definir aspectos fundamentales de la propuesta.

"Necesitaría que el Congreso actúe. Y es una idea creativa. Él la lanzó en nuestra convención y entusiasmó a mucha gente. Claro, el diablo está en los detalles. Tenemos que resolverlo. Pero creo que lo que él estaba articulando es que, si quieres más dinero en tu bolsillo, tienes que mantener a los republicanos a cargo", dijo.

FUENTE: EFE