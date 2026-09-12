De la antigua Grecia: Micenas, tras las huellas de Agamenón

Desde la prosperidad del ancestral período heládico hasta nuestros días, Micenas ha sido un punto clave para comprender la antigua Grecia y buena parte de los poemas épicos de Homero, La Ilíada y La Odisea. Aquí, el rey Agamenón, comandante en jefe de las fuerzas griegas durante la guerra de Troya, gobernó desde la fortaleza más poderosa y próspera de la Grecia de la Edad del Bronce.

Los historiadores coinciden en que Agamenón heredó el trono de Micenas después de una sangrienta disputa familiar entre su padre, Atreo, y su tío, Tiestes. Una vez en el poder, convirtió Micenas en una fuerza militar y económica dominante y, según La Ilíada, esto le permitió comandar a los demás reyes griegos cuando su hermano Menelao necesitó ayuda para recuperar a Helena de Troya.

VIAJES 'La Ilíada' y 'La Odisea' a través de los ojos del viajero de hoy

Hoy

Hoy recorremos las ruinas para admirar los vestigios de la antigua ciudad y el paisaje que la rodea.

Los restos arqueológicos de Micenas comprenden una espectacular ciudadela situada en lo alto de una colina y monumentales tumbas construidas con enormes bloques de piedra caliza colocados sin mortero. Puede recorrer hoy las ruinas de la poderosa ciudad de la Grecia de la Edad del Bronce.

Mientras caminamos junto a las murallas ciclópeas, observamos las enormes estructuras defensivas de piedra que rodean la elevada acrópolis, construidas con bloques tan pesados que los griegos de épocas posteriores creían que habían sido colocados por gigantes.

La Puerta de los Leones, la entrada más emblemática, presenta dos leonas de piedra sin cabeza talladas en relieve sobre el acceso, como guardianas reales. Construida alrededor del año 1250 a. C., “representa un triunfo legendario de la ingeniería y es la única pieza monumental de escultura de la Grecia de la Edad del Bronce que ha sobrevivido”, explica la guía turística Marianna.

Ubicado justo dentro de la entrada principal, el Círculo de Tumbas muestra un cementerio real delimitado, donde los arqueólogos descubrieron extraordinarios objetos de oro y máscaras funerarias que hoy podemos admirar en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas.

Luego encontramos las ruinas del Palacio y el Megarón. En la cima de la colina se conservan los cimientos de piedra de las dependencias reales y de la gran sala del trono, o megarón, con su hogar central.

Una empinada escalera subterránea excavada en la roca conduce hacia un profundo sistema de túneles diseñado para garantizar un suministro seguro de agua durante un asedio.

El Tesoro de Atreo es la segunda construcción más conocida, también llamada Tumba de Agamenón, y fue construida alrededor del año 1250 a. C.

La cámara interior tiene la forma de un gigantesco iglú de piedra y alcanza más de 13 metros (43 pies) de altura. Durante más de mil años, ostentó el récord de ser la cúpula sin soporte más grande del mundo.

Llegue a la tumba a través de un largo y recto pasadizo al aire libre, excavado directamente en la ladera y delimitado por bloques de piedra cuidadosamente cortados y colocados sin mortero.

La estructura fue bautizada como Tumba de Agamenón por los primeros visitantes y por el arqueólogo Heinrich Schliemann, quien, según algunos críticos, quiso vincular cada una de las gloriosas ruinas de Micenas con La Ilíada de Homero.

La guía de viaje enfatizó: “A pesar de su famoso sobrenombre, los arqueólogos modernos coinciden en que no existe una conexión real con el legendario rey y que la tumba es anterior a la época de la guerra de Troya”.

Otra sepultura circular de piedra bien conservada es la Tumba de Clitemnestra. Fue construida en la ladera, cerca del acceso inferior a las ruinas.

Paisaje

Es fácil comprender por qué los antiguos griegos eligieron esta espectacular combinación de escarpadas montañas de piedra caliza y fértiles llanuras agrícolas para construir una ciudad. Situada en lo alto de una meseta rocosa, la antigua ciudadela fue concebida para integrarse en su entorno natural, a la vez que dominaba aquel paisaje agreste e imponente.

Más allá de las murallas de la fortaleza y de las colinas, los agricultores micénicos trabajaron el entorno para producir alimentos y otros bienes, mientras los ingenieros desarrollaron caminos entre la ciudad y puertos vecinos.

Debido a que el terreno que rodea directamente la ciudadela es tan escarpado y rocoso, los agricultores micénicos tuvieron que ser sumamente innovadores, adaptándose al terreno mediante avanzadas técnicas de ingeniería y precisas prácticas para la época.

Según los hallazgos arqueológicos, lograron producir cereales, cultivar olivos y mantener viñedos. Otros cultivos incluían legumbres, como lentejas y garbanzos, que ayudaban a devolver nitrógeno al suelo; además de higos, almendras y lino, utilizado para elaborar textiles.

En las laderas de las colinas escarpadas donde no era posible cultivar, los agricultores manejaban rebaños de ganado, principalmente ovejas y cabras, muy valorados por su leche, queso, carne y, especialmente, por su lana.

Cuentan que los ingenieros también lograron sortear los valles y las tierras bajas situadas fuera de Micenas para construir caminos pavimentados con piedra que facilitaban las comunicaciones y permitían el tránsito de carros con ruedas y carros de guerra.

Un ejemplo es el puente de Arkadiko, situado al sureste de Micenas. Esta estructura de 3.300 años de antigüedad es uno de los puentes arqueados transitables más antiguos que aún existen en Europa y fue construido íntegramente con enormes bloques de piedra caliza, sin utilizar mortero.

También desarrollaron sistemas para recolectar agua mediante espacios subterráneos ocultos, acueductos de terracota alimentados por gravedad y diques destinados al control de inundaciones.

El viento y las montañas

Debido a que la antigua ciudad se encuentra enclavada entre escarpadas cumbres montañosas, el terreno funciona como un embudo natural para los fuertes vientos de la región.

Cuando los vientos descienden por los profundos pasos montañosos y atraviesan las ruinas huecas y cavernosas —como las enormes entradas de las tumbas tholos y los profundos barrancos— crean distintos efectos acústicos. Visitantes y guías locales suelen describir un inquietante sonido de silbidos, lamentos o susurros que parece resonar entre las piedras.

Uno de ellos es conocido como Susurros de los Fantasmas. Debido a que Micenas fue escenario de legendarias y sangrientas traiciones familiares, las historias que escuchamos suelen afirmar que el viento que aúlla corresponde a los espíritus inquietos o fantasmas de la Casa de Atreo, que claman desde las piedras. El silbido que atraviesa los estrechos espacios de las murallas ciclópeas recibe en ocasiones el nombre de “los susurros de los muertos”.

Al contemplar el valle hacia la cordillera, la silueta de las montañas parece reproducir el perfil de un hombre gigante recostado y dormido boca arriba. Muchos se refieren a esta formación geológica como el Agamenón Durmiente.

Este fenómeno visual es un ejemplo clásico de pareidolia, la tendencia psicológica del cerebro humano a percibir un rostro o una forma familiar donde en realidad no existe.

La leyenda del Agamenón dormido se ha transmitido a lo largo de los siglos después de que el legendario rey fuera asesinado trágicamente en su palacio. “Se dice que descansa eternamente, vigilando en silencio las ruinas de su reino”, retomó la guía turística.

Guía práctica para el visitante