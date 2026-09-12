Zelenski, dispuesto a reunirse con Putin en cumbre del G20 en Miami para "tomar decisiones"

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , señaló este sábado que estaría dispuesto a reunirse con el líder ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Miami, en diciembre, para conversar sobre el fin de la guerra que inició en febrero de 2022.

Consultado sobre su disposición a reunirse con Putin en la cumbre de diciembre, si invitan a ambos líderes, Zelenski respondió a la cadena alemana Deutsche Welle: "Sí, por supuesto". "Tenemos que ir. Tenemos que reunirnos, hablar y tomar decisiones".

Política Putin y Xi elogian su "cooperación estratégica" contra Occidente durante cumbre en Kirguistán

En este sentido, el mandatario puntualizó: "No se trata de palabras. Lo que yo le diga a él o lo que él quiera decirme, no importa". Agregó que lo único que importa son los "resultados".

Estados Unidos ostenta este año la presidencia del Grupo de los 20 principales economías, que reúne a 19 países más la Unión Europea y la Unión Africana, y culmina con la cumbre de líderes del 14 y 15 de diciembre.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que "es imposible"la reunión de Zelenski con Putin en Miami. Ratificó la exigencia de Moscú de que una reunión solo puede tener lugar en la capital rusa.

Consultado por la AFP si en el Kremlin se considera un lugar alternativo, Peskov respondió: "Hay disposición a reunirse con él en Moscú".

Por otra parte, el mandatario ucraniano también anunció que tiene previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a finales de septiembre, esto mientras Washington impulsa nuevas conversaciones cara a cara entre Moscú y Kiev.

Visita clave

El fin de semana pasado, los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner visitaron Moscú, tras lo cual Putin y Trump conversaron sobre la guerra a principios de semana en lo que el Kremlin calificó como una llamada telefónica de una hora "extremadamente franca" y constructiva.

Sobre eso, Zelenski consideró que la visita de Witkoff y Kushner fue una "buena señal". Destacó la importancia de que los negociadores visitaran Kiev, además de Moscú.

"Es un respeto hacia nuestro pueblo", señaló.

Los emisarios estadounidenses Witkoff y Jushner se reunieron el domingo pasado en Kiev con Zelenski, y le informaron sobre el encuentro con Putin. También se reunieron con delegados de Alemania, Francia y el Reino Unido en la capital ucraniana.

"Se logró un progreso sustancial, incluida la disposición para programar nuevas conversaciones trilaterales", escribió en X Witkoff, el 7 de septiembre.

De esta manera, un alto funcionario ucraniano señaló a la AFP el domingo que los dos enviados habían presentado propuestas nuevas y "más eficaces" para poner fin a la guerra. Sin embargo, Zelenski advirtió que era probable que los combates se prolongaran durante el invierno boreal.

FUENTE: Con información de AFP