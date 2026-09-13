Trump insta a Zelenski a detener ataques a refinerías rusas porque provoca escasez

El presidente Donald Trump observa durante un evento de agricultura en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 4 de septiembre de 2026 en Washington, DC.

DOONBEG.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este domingo que advirtió al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, que dejara de atacar las refinerías en Rusia porque está provocando escasez.

"Zelenski solo tiene una cosa que hacer, debe dejar de atacar el diésel en Rusia. Que ataque objetivos, pero no el combustible diésel, porque está causando una escasez de diésel", señaló Trump a los periodistas durante una visita a Irlanda.

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El mandatario republicano aseveró: "Esto no lo está provocando Oriente Medio, esto lo está causando lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania".

Las declaraciones de Trump se produjeron durante una jornada centrada en el golf y promover sus intereses empresariales, en el segundo y último día de su visita a Irlanda, durante la cual defendió la reunificación.

Empresa rusa

El portavoz presidencial ucraniano, Kirilo Budanov, indicó el sábado que la principal empresa de hidrocarburos rusa, Gazprom, pasó de valer 270.000 millones de dólares hace 20 años a valer unos 30.000 millones de dólares.

"El impacto es bastante serio", destacó.

Ucrania ha utilizado drones y proyectiles para atacar la industria petrolera rusa para intentar generar problemas logísticos a la maquinaria bélica de Moscú, con aparatos que tienen cada vez un alcance mayor.

Kiev intensificó en los últimos meses sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, apuntando especialmente a almacenes logísticos y a instalaciones petroleras y portuarias.

A finales de agosto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que preparaba "masivos ataques" contra "instalaciones del sector energético" de Ucrania, en medio de la intensificación de las ofensivas de ambos países.

En el pasado invierno boreal, Rusia multiplicó sus bombardeos contra las centrales ucranianas, devastando el sector energético del país y sumiendo por momentos a millones de personas en el frío y la oscuridad.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press